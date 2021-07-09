США введут санкции против китайских компаний

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции против 14 китайских компаний. Ограничения введут из-за нарушений прав человека и использованием высокотехнологичных систем наблюдения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, усиление санкций является частью действий Белого дома по привлечению Китая к ответственности за "нарушения прав человека".

В свою очередь в Китае отрицают обвинения в геноциде и принудительном труде в Синьцзяне. Власти страны сообщают, что такая политика необходима для того, чтобы остановить "сепаратистов и религиозных экстремистов", которые совершали атаки и создавали напряженность в регионе.

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Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос агентства. В Белом доме также не комментировали данную информацию.

Ранее СМИ писали, что Китай оказывал давление на Украину, угрожая прекратить поставку вакцин от коронавируса. Таким образом в Поднебесной хотели заставить нашу страну отказаться от призывов к расследованию репрессий относительно уйгуров-мусульман в китайском регионе Синьцзян.

Позже заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала Украину жертвой Китая из-за поставок вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден 3 июня подписал указ о внесении в "черный список" 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC, связанных с военно-промышленным комплексом КНР.