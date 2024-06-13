Китай продвигает свой мирный план перед саммитом в Швейцарии – Reuters

Китай, который планирует пропустить Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, продвигает свой альтернативный план перед правительствами других государств. Об этом сообщили 10 дипломатов, один из которых назвал кампанию Пекина "скрытым бойкотом" глобальной встречи в Швейцарии.

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Об этом сообщает Reuters. В Министерстве иностранных дел Китая утверждают, что мирный план Пекина уже поддержали 45 стран.

В то время как для участия в Саммите мира в Швейцарии зарегистрировались девяносто государств. Россия, которую не пригласили на Саммит мира в Швейцарии, заявила, что эта встреча будет бесполезной. Китай, имеющий тесные связи с РФ, заявил, что не будет участвовать в конференции, поскольку она не отвечает требованиям Пекина по участию обеих сторон конфликта.

Во время разговоров с развивающимися странами Китай не критиковал швейцарский саммит открыто и прямо не просил воздержаться от участия, отмечали пекинские дипломаты.

Однако информированные источники отметили, что Пекин сообщил развивающимся странам, что встреча лишь продолжит войну. Два дипломата, знакомые с этим вопросом, добавили, что Китай сказал западным государствам, что многие развивающиеся страны разделяют его взгляды на конференцию.

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на просьбу прокомментировать свои лоббистские усилия. На прошлой неделе представитель министерства Мао Нин заявил: "Китай искренне надеется, что мирная конференция не превратится в платформу для создания блочной конфронтации. Неприсутствие на ней не означает неподдержку миру".

Дипломаты также сообщили, что накануне Саммита мира Китай активизировал свою информационную кампанию из-за встреч с иностранными чиновниками, телефонных звонков и сообщений иностранным миссиям на китайской платформе WeChat.

Спецпредставитель Пекина по евразийским делам Ли Хуэй в прошлом месяце посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и встретился с представителями развивающихся стран в их посольствах в Пекине.

Объясняя свой отказ посещать саммит, Китай пытался привлечь развивающиеся страны к поддержке своего мирного плана из шести пунктов, представленного совместно с Бразилией в мае. Этот план призывает к проведению международной мирной конференции "в должное время, которое признают и Россия, и Украина с равноправным участием всех сторон и честного обсуждения всех мирных планов".

Предложение Пекина поддержали 45 стран, а более 20 стран либо присоединились, либо "серьезно рассматривают" такую возможность.

"Reuters не смог независимо определить, какое влияние оказало лоббирование Китая, но количество зарегистрированных участников на саммите в Люцерне уменьшилось по сравнению со 107, которые, по словам Офиса Зеленского, были подтверждены на начало июня", – говорится в статье.

В Азии свое участие в Саммите мира подтвердили союзники США Филиппины и Япония, а также Таиланд, Сингапур и Восточный Тимор. В то же время Малайзия заявила, что воздержится, как и Камбоджа, имеющая тесные экономические связи с Китаем. Глава сената Камбоджи Хун Сен возразил, что на него давил Пекин во избежание конференции. Индонезия отправит на конференцию своего посла в Берн. Вьетнам также не выразил четкую позицию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Китае заявили, что не будут участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится летом в Швейцарии. Там выдали, что проведение этого мероприятия якобы не отвечает требованиям Пекина о том, что в нем должен участвовать представитель страны-агрессора России.

– Вскоре в Китае отреагировали на обвинения президента Владимира Зеленского по поводу попыток срыва Саммита мира. В Пекине заявили, что Китай никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны.

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