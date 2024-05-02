Китай показал свой аналог ракеты 'Кинжал': чем он лучше российского. Фото и видео

Народно-освободительная армия Китая впервые показала пуск своей новой и потаенной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования 2PZD-21 с самолета H-6K, который является глубоко модернизированной версией советского Ту-16. Китайский боеприпас очень похож на российский "Кинжал", но отличается тем, что не нуждается в специальном носителе.

В сети появилось видео, как китайский бомбардировщик H-6K запускает баллистическую ракету 2PZD-21. Об этом сообщило издание The War Zone.

Видео было опубликовано в честь 1 мая, являющегося официальным праздником в КНР. В ролике также показан сброс обычных авиабомб, находившихся во внутреннем отсеке оружия, работа пилотов и наземного персонала.

О существовании китайской ракеты 2PZD-21 впервые стало известно в ноябре 2022 года, когда она дебютировала на международном авиашоу в Чжухае AirShow China. А первая информация о том, что Китай разрабатывает гиперзвуковую ракету воздушного базирования, появилась в 2018 году.

Несмотря на публичную демонстрацию, точные характеристики ракеты остаются неизвестными. В опубликованном видео 2PZD-21 появляется всего на несколько секунд – ее сбрасывают с бомбардировщика H-6K. Также неизвестно, был ли это только сброс или полноценным запуском.

Первоначально ракету 2PZD-21 считали противокорабельной, но самолет Н-6К прежде всего является штурмовой платформой, которая служит в Воздушных силах, а не Военно-морских. Следовательно, можно предположить, что баллистическая ракета сможет бить и по наземным целям. Такой факт делает китайскую ракету похожей на российский "Кинжал", запускаемый из истребителя МиГ-31К.

Чем похожи российский "Кинжал" и китайская 2PZD-21

"Кинжал" происходит от "Искандера". В китайском случае основой для 2PZD-21 стала скорее тактическая баллистическая CM-401 – твердотопливная ракета, предназначенная для запуска из комплекса B-611 и имеющая заявленную дальность для экспортной версии в 290 км.

Аналогично баллистической ракете "Искандер" китайская B-611 имеет сложную траекторию на маршевом участке полета, а при наведении на конечном участке использует активную радиолокационную головку.

Отличие китайского 2PZD-21 от российского "Кинжала"

Главное отличие 2PZD-21 от Х-47М2 "Кинжал" состоит в том, что ее носителем может быть дозвуковой бомбардировщик.

Носитель "Кинжала" – МиГ-31К, является фактически первой степенью ракеты, не только поднимающей ее на значительную высоту, но и разгоняющейся перед пуском до сверхзвуковых скоростей.

Китайская же ракета 2PZD-21 сбрасывается с дозвукового H-6K и не требует специального носителя.

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