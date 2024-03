Китай призвал к мирным переговорам между Украиной и РФ: ISW объяснил, как Москва хочет использовать инициативу Пекина

В Китае повторили свои призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной по поводу окончания войны. Вероятно, Кремль продолжит использовать подобные инициативы ради продвижения своих давних информационных операций, направленных на то, чтобы добиться уступок Запада.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там обратили внимание на выступление министра иностранных дел КНР Ван И 7 марта.

В ходе него китайский чиновник заявил, что Пекин придерживается объективной и беспристрастной позиции в отношении войны в Украине. Эта риторика является частью давних усилий Китая позиционировать себя в качестве "независимого посредника в предполагаемом амбициозном переговорном процессе".

Отмечается, что 2 марта в Москве встретились заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, чтобы обсудить желание Пекина "содействовать мирным переговорам" между Россией и Украиной.

Примечательно, что Китай за год так публично и не разъяснил детали своего расплывчатого "мирного плана" из 12 пунктов, который обнародовал в начале 20230го.

Поэтому российские чиновники, скорее всего, продолжат участвовать в китайских призывах к диалогу, чтобы способствовать информационным операциям Кремля о мирных переговорах.

"Галузин и Ли отметили, что "невозможно обсуждать урегулирование в Украине без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности". Это все то же утверждение, которые Кремль регулярно использует, чтобы переложить ответственность за переговоры на Запад", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, почти синхронно с Китаем о намерениях предоставить платформу для переговоров между Киевом и Москвой заговорила и Турция. Президент страны Раджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток стать основным миротворцем самой большой войны в Европе после окончания Второй мировой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!