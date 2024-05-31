В Reuters узнали, будет ли Китай присутствовать на Саммите мира в Швейцарии

Китай подтвердил, что не будет участвовать в Саммите мира по Украине, которая состоится в следующем месяце в Швейцарии. Причиной отказа называют то, что на конференции не будет России.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на четыре источника, которые ознакомлены с ситуацией. Так, по словам трех источников, Пекин отклонил приглашение из-за несоблюдения условий для их участия, в частности, участие как России, так и Украины.

Нейтральное швейцарское правительство стремится обеспечить широкую явку лидеров стран из разных уголков мира на Саммит мира 15-16 июня, который должен проложить путь к мирному процессу в Украине.

Как сообщил один из источников, на этой неделе Китай проинформировал дипломатов, что условия для участия страны, включающие необходимость признания конференции как Россией, так и Украиной, равноправное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений не были выполнены.

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на запрос о комментарии. Отмечается, что в понедельник спикер МИД заявил, что Пекин поддерживает созыв мирной конференции, признанной обеими сторонами, при равноправном участии всех участников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также в четверг предположил, что Китай мог бы организовать мирную конференцию, в которой могли бы принять участие как Россия, так и Украина.

Украина еще в январе пригласила главу КНР Си Цзиньпина принять участие в запланированном саммите мировых лидеров в Швейцарии. На этой неделе президент Владимир Зеленский также призвал президента США Джо Байдена поучаствовать, но Вашингтон еще не подтвердил, кого именно отправит.

Как сообщал OBOZ.UA, двое союзников России из БРИКС предложили провести альтернативный саммит. Бразилия и Китай считают, что обсуждать мирное урегулирование следует с участием обеих сторон "вооруженного конфликта".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности поддержкой Китаем действий России в войне против Украины. В то же время, предупредил, что за такую позицию Пекину грозит потеря сотрудничества с западными странами.

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