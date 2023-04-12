Китай не вывел все корабли и авиацию после завершения военных учений у Тайваня – The Economic Times

Китайские военные корабли и самолеты все еще находились у Тайваня во вторник, 11 апреля – на следующий день после того, как Пекин официально объявил о прекращении своих военных учений. В ответ на вопрос о военном присутствии КНР снова заявила о своих претензиях на Тайвань.

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Об этом сообщило издание The Economic Times, ссылаясь на заявление министерства обороны Тайваня о том, что Китай не вывел все корабли и авиацию после учений.

В тайваньском ведомстве отметили, что на 11:00 вторника, 11 марта, вокруг острова находились девять китайских военных кораблей и 26 самолетов.

"Китай организовал военную авиацию сегодня утром и пересек срединную линию с севера, центра и юга", — заявило минобороны Тайваня, имея в виду неофициальную, но когда-то в значительной степени придерживаемую границу, которая проходит по середине Тайваньского пролива.

В субботу, 8 апреля, Китай начал трехдневные военные учения вокруг Тайваня, во время которых имитировал точечные удары и отрабатывал блокаду острова.

В понедельник, 10 апреля, в последний день учений, минобороны Тайваня заявляло, что обнаружило 12 китайских военных кораблей и 91 самолет вокруг острова. Аналогичное количество военных кораблей и самолетов было развернуто Пекином в субботу и воскресенье.

Президент Тайваня Цай Инвень осудила военные учения КНР, заявив, что они вызывают нестабильность как на острове, так и в регионе".

"Несмотря на то, что военные учения Китая подошли к концу, наши военные и сотрудники службы безопасности продолжат оставаться на своих постах и будут защищать страну", –сказала Цай.

Китай ответил на вопрос о военном присутствии по окончании учений, снова заявив о своих претензиях на Тайвань.

"Китай примет решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Тайвань – неотделимая часть территории Китая. Там нет так называемого министерства обороны Тайваня", – заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге для прессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Китай начал масштабные учения с привлечением авиации и флота вокруг острова Тайвань, на котором находится непризнанная Пекином Китайская Республика (самопровозглашенное название Тайваня). Официальный Пекин не скрывал, что отрабатывает оцепление и блокаду острова с моря и из воздуха.

Ранее власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. Со своей стороны Пекин не скрывает намерений вернуть территории "мятежной провинции" даже военным путем.

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