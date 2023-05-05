Китай готовит силовой сценарий по Тайваню: глава нацразведки США указала на угрозы

Китай потенциально может применить оружие против Тайваня, чтобы "присоединить" к своему составу территорию, которую официальный Пекин считает своей. Власти страны предпочли бы дипломатический сценарий, но готовят и силовой.

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Об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената сказала директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Ее речь была опубликована на официальном сайте ведомства.

"Реальнoсть такова, что он [Китай] пoручил своим вoоруженным силам обеспечить ему военный вариант действий, чтобы, по сути, быть в сoстоянии взять его [Тайвань] без обеспокоенности по поводу нашего вмешательства", – сказала Хейнс.

В США не говорят о том, что военных действий не можно будет избежать, а также не указывают сроки, когда может развернуться силовой сценарий.

"В сухом остатке, он [Си Цзиньпин] заявил своим военным, чтобы они были готовыми. К чему и когда – мы не уверены", – заявил директор Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер, который тоже принимал участие в слушаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Тайвань якобы исторически является неотъемлемой частью его страны. Он добавил, что в Пекине готовы отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность.

– Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У говорил, что Китай, вероятно, готовится к началу войны.

– Власти Тайваня считают, что армия КНР активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году.

– В Европейском парламенте заговорили о санкциях против Китая. Ограничения собираются ввести в случае, если Пекин примет решение о нападении на Тайвань.

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