В Европарламенте заговорили о санкциях против Китая

В Европейском парламенте заговорили о санкциях против Китая. Ограничения собираются ввести в случае, если Пекин примет решение о нападении на Тавань.

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Такое заявление сделал глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер. По его словам , страны Европейского союза должны стать на сторону демократии.

"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", – сказал Вебер.

Он объяснил, что сейчас это лучший способ сохранить стабильность и мир в регионе.

"Такие лидеры, как китайские и российские, понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий", – добавил политик.

Напомним, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Тайвань якобы исторически является неотъемлемой частью его страны. Он также добавил, что в Пекине готовы отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У сказал, что Китай, вероятно, готовится к началу войны. Он сделал это заявление через день после того, как китайский авианосец во время учений репетировал блокаду острова Тайваня.

– Ранее власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. Со своей стороны, Пекин не скрывает намерений вернуть территории "мятежной провинции" даже военным путем.

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