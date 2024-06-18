'Страна славится фальсифицированными долларами': Бессмертный объяснил, для чего Путин уехал в КНДР. Видео

Основным вопросом взаимодействия России и Северной Кореи есть вооружение и производство оружия. Именно поэтому российский диктатор Владимир Путин отправился на встречу с диктатором КНДР.

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Более того, для россиян северокорейские оружейники в ожидании Путина даже упаковали боеприпасы. Об этом в эфире OBOZ.UA рассказал дипломат, эксперт по международной политике и один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный.

"Там уже загружено несколько тысяч соскладированных в ящики снарядов. Они буквально в эти дни продолжали грузить их в эшелоны для отправки в Россию. Поэтому очевидно: главным и единственным вопросом их взаимодействия является вооружение, производство оружия", – отметил он.

Расчеты за оружие идут технологиями и фальшивыми деньгами, отметил Бессмертный.

"Москва, фюрер платит технологиями и выводом Северной Кореи на черный рынок валюты. Ким Чен Ын и Северная Корея славится несколькими вещами на мировом черном рынке, и первое – это фальсифицированная валюта. В частности, производимый в КНДР доллар не сможет отличить от оригинала ни один специалист и робот", – рассказал политик.

КНДР является лидером по нелегальной торговле оружием и наркотиками.

"Даже корабли, производимые в Северной Корее, сделаны так, чтобы в трюмы можно было загрузить даже крупногабаритное оружие, и присыпать его пшеницей. То есть, если по морю где-то идет северокорейский лайнер, то знайте: это или оружие, или наркота, которая скрыта под пшеницей", – рассказал Бессмертный.

Также КНДР и РФ совместно "решают вопрос выхода китайского флота через свои территории к Японскому морю", где "Китай разыгрывает свои военные спектакли", добавил он. Других тем для сотрудничества у этих стран нет. Разве что изоляция своих жителей от информации извне для развития "заповедников коммунизма, или более точнее – идиотизма".

"Разговоры о культуре, обмене делегациями... Разве что сумасшедший поедет туда отдыхать, или смотреть на памятники Ким Ир Сену, Ким Чен Иру... На самом деле в КНДР телевизоры включают всего дважды в неделю, по четыре часа. Электроэнергия так же по часам попадается... Кстати, там даже есть "потемкинские улицы", они просто выстроены с внешней стороны, а внутри в домах никто никогда не жил и жить не будет, потому что это просто фасадные улицы, по которым возят похожих на московского фюрера лиц", – добавил дипломат.

А озвученная статья "московского фюрера" перед визитом в КНДР была отнюдь не о дружбе, а наоборот – о войне. К сожалению, не друг с другом.

"Там в четырех местах шла речь об Украине. И это содержательные вещи. Они лживые, но они содержательные", – отметил Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается, что в этот раз президент РФ будет просить у Ким Чен Ына не только оружие, но и живую силу. Страна-террорист нуждается в строителях и даже "добровольцах" для отправки на линию фронта в Украине.

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