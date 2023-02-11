Ким Чен Ын начал появляться на публике с 9-летней дочерью: она может стать его наследницей. Фото

Диктатор Корейской Народно-Демократической Республики (Северной Кореи) Ким Чен Ын начал все чаще появляться на публике с членами своей семьи. В частности, на последние военные мероприятия он пришел вместе со своей 9-летней дочерью Ким Джу Э.

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Девочка присоединилась к северокорейскому диктатору и его жене на банкете в военных казармах Пхеньяна. Об этом сообщает CNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме появления на публике с ребенком, Ким Чен Ын также отметился громким заявлением. В частности, он заявил, что семья Кимов будет править Северной Кореей на протяжении следующего поколения, и у них будет ядерное оружие, чтобы никто не мог бросить этому вызов.

По словам профессора Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрика Исли, демонстративно показывая свою жену и дочь, Ким хочет, чтобы люди в стране и за границей видели, что его семейная династия и северокорейские вооруженные силы неразрывно связаны.

Стоит отметить, что точное количество детей у диктатора неизвестно. Однако западные наблюдатели считают, что у Ким Чен Ына трое детей, а Джу Э – его средний ребенок, хотя это не может быть подтверждено кем-либо за пределами Северной Кореи.

В сообщениях северокорейских СМИ о военных событиях на этой неделе Джу Э описывается как "уважаемый и любимый" ребенок Кима.

По словам старшего аналитика Института Седжонг в Южной Корее, у Кима есть исторический прецедент, когда он так рано определял своего преемника, потому что именно так поступил с ним его отец, Ким Чен Ир.

"Известно, что Ким Чен Ир сказал своим помощникам, что Ким Чен Ын станет его преемником, когда исполнил песню "Следы" в честь Ким Чен Ына в день его 8-летия", – сказал Чеонг.

Предположение о том, что Джу Э станет преемницей Кима, появилось в ноябре 2022 года, когда государственные СМИ опубликовали фотографии, на которых она и Ким осматривают северокорейскую баллистическую ракету перед испытательным пуском. Позднее в том же месяце северокорейские государственные СМИ КНДР опубликовали статью с фотографиями Кима и его дочери, назвав ее своим "самым любимым" ребенком.

Напомним, Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) провела масштабный ночной парад, посвященный 75-летию своей армии. Особое внимание тоталитарные власти КНДР уделили показу межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что Северная Корея поставила ракеты российской частной военной компании "Вагнер" для использования их в агрессивной войне России против Украины. КНДР продолжает демонстрировать провокационное и дестабилизирующее поведение.

Издание Bloomberg сообщило, что КНДР заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросу продажи оружия. Даже относительно скромная оружейная сделка поможет поднять безденежную и застойную экономику КНДР.

Как сообщал OBOZREVATEL, сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон заявила о поддержке страны-агрессора России. Она отметила, что Северная Корея всегда будет "в одном окопе" с российской армией.

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