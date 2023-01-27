КНДР всегда будет "в одном окопе" с российской армией: сестра Ким Чен Ина заявила о поддержке РФ
Сестра лидера КНДР Ким Чен Инна Ким Йо Чжон заявила о поддержке страны-агрессора России. Она отметила, что Северная Корея всегда будет "в одном окопе" с российской армией.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Ким Йо Чжон назвала передачу танков Украине "мерзким шагом".
Она также заявила, что эта техника якобы "сгорит дотла".
"Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, ставшей на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны", – сказала сестра лидера КНДР.
Напомним, авторитетные западные издания сообщили, что военная промышленность Северной Кореи произвела и передала вооружение частной военной компании России "Вагнер" по укреплению позиций в Украине. Основным наименованием стали ракеты и ракетные установки. Официальный Пхеньян категорически отрицал эту информацию.
Как сообщал OBOZREVATEL, швейные фабрики КНДР шьют зимнюю форму, нижнее белье и обувь для российских военных, используя российское сырье. К этому процессу привлечены по меньшей мере три фабрики в Пхеньяне плюс несколько фабрик в других регионах страны.
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