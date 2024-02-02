Ким Чен Ын приказал военным готовиться к войне: начали с повышения боеготовности ВМС

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал нарастить силу военно-морского флота для активизации подготовки к войне и "защиты морского суверенитета". Глава КНДР назвал это "самым важным вопросом".

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С соответствующими заявлениями он выступил во время визита на верфь Нампхо на западном побережье страны, проинформировали госСМИ КНДР 2 февраля. Южнокорейское информационное агентство Yonhap отметило: заявление прозвучало на фоне наращивания Пхеньяном напряженности на Корейском полуострове в новом году – году выборов в Южной Корее и Соединенных Штатах – с помощью испытаний оружия и жесткой риторики.

Укрепление военно-морских сил, по словам Ким Чен Ына, требует модернизации судостроительной промышленности КНДР.

На верфи Нампхо лидера страны проинформировали о подготовке к строительству военных кораблей. Он приказал чиновникам "безоговорочно" выполнять пятилетний план военного развития, представленный на съезде партии в 2021-м.

Ким Чен Ын пообещал, что его страна продолжит разработки высокотехнологичного оружия, в том числе атомной подводной лодки, гиперзвуковой боеголовки, спутника-шпиона и твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет.

В СМИ отметили, что на верфи Нампхо ранее наблюдалось строительство баржи для запуска баллистических ракет с подводных лодок.

Южнокорейское Министерство объединения осудило Ким Чен Ына за то, что он упомянул о подготовке к войне, закрывая глаза на жизнь своего народа.

Как писал OBOZ.UA:

– 24 января 2024 года Северная Корея провела испытание новой стратегической крылатой ракеты Pulhwasal-3-31.

– 15 января КНДР также провела испытания новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты средней дальности. Их назвали успешными.

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