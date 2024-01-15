Северная Корея провела испытание твердотопливной гиперзвуковой ракеты

Северная Корея 15 января провела испытание новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты средней дальности. Испытания признаны успешными.

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Об этом сообщил национальный вещатель КНДР. Северная Корея заверила, что испытание "не несет угроз безопасности соседним странам".

Сообщается, что запуск был направлен на проверку надежности новых твердотопливных многоступенчатых двигателей большой тяги и гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовки средней дальности.

"В ракетном управлении объяснили, что испытания являются частью регулярной деятельности администрации и дочерних оборонных научных институтов по разработке более мощных систем вооружения", – заявили в KCNA.

В свою очередь военные Южной Кореи по факту своих наблюдений отметили, что ракета КНДР была запущена из района Пхеньяна около 05:55 по Гринвичу, и пролетела примерно в 1000 км от восточного побережья страны. Минобороны Японии добавило, что максимальная высота полета составила 50 км.

Последние испытания ракет Пхеньян проводил 11 и 14 ноября прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия уже использовала при атаке на Харьков в 2024 году ракеты из Северной Кореи. Есть первые доказательства их происхождения, однако для подтверждения необходима совместная работа прокуроров, следователей и экспертов.

Ранее Соединенные Штаты Америки получили доказательства того, что российские террористы последние дни продолжали атаковать баллистическими ракетами северокорейского производства мирные города Украины. США и дальше будут вводить санкции против тех, кто способствует незаконной передаче оружия агрессору.

Тем временем министерша иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи намерена посетить столицу страны-террориста РФ Москву.

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