Северная Корея заявила, что испытала новую стратегическую крылатую ракету: что известно

Северная Корея провела испытание новой стратегической крылатой ракеты Pulhwasal-3-31. Она находится в стадии разработки, запуск "никак не повлиял на безопасность соседних стран".

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Такое заявление обнародовало государственное телеграфное агентство ЦТАК, подтвердив заявление южнокорейских военных от 24 января, пишет Reuters. Отмечается, что испытание также являлось частью процесса обновления системы вооружений страны.

Испытание ракеты состоялось в среду, 24 января. Военные КНДР сообщили, что выпустили несколько крылатых ракет в сторону моря у своего западного побережья около 7 утра. Южная Корея, со своей стороны, осудила эти запуски как серьезную угрозу для их страны, ведь определение "стратегическая" обычно касается оружия, способного нести ядерный заряд.

Издание отметило, что испытание КНДР крылатых ракет обычно вызывает меньший резонанс, чем запуск баллистических, поскольку они не запрещены ни одной резолюцией Совета Безопасности ООН. Но аналитики утверждают, что крылатые ракеты средней дальности наземного базирования представляют не меньшую угрозу, чем баллистические и являются серьезным потенциалом для Северной Кореи.

Как говорится в материале, крылатые и баллистические ракеты малой дальности, которые могут быть вооружены как обычными, так и ядерными бомбами, считаются особенно дестабилизирующими при конфликте, поскольку может быть непонятно, какой тип боеголовки они несут.

Напомним, 15 января Северная Корея также провела испытания новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты средней дальности. Их сочли успешными.

Сообщается, что запуск был направлен на проверку надежности новых твердотопливных многоступенчатых двигателей большой тяги и гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовки средней дальности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На баллистической ракете, которую Россия запустила по Украине, был обнаружен рукописный корейский символ. Эксперты предположили, что страна-агрессор получила это вооружение от Северной Кореи.

– В ISW считают, что Россия активизирует отношения с Северной Кореей в рамках усилий по закупке большего количества артиллерийских боеприпасов из-за границы. Причиной стала нехватка собственных снарядов.

– Великобритания предоставила экспертам ООН спутниковые фотографии, на которых зафиксированы поставки грузов из Северной Кореи в Россию. По этому поводу Лондон инициировал официальное расследование торговли оружием вопреки международным санкциям.

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