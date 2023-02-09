КНДР устроила парад в честь 75-летия своей армии и похвасталась ядерным потенциалом: что известно о ракетной программе Пхеньяна

Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) провела масштабный ночной парад, посвященный 75-летию своей армии. Особое внимание тоталитарные власти КНДР уделили показу межконтинентальных баллистических ракет.

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Также во время парада намек был сделан на то, что Северная Корея поставила на вооружение новое твердотопливное оружие. Об этом сообщает Reuters(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на резолюции и санкции Совета Безопасности ООН в течение 2022 года Северная Корея осуществила десятки испытательных пусков современных ракет, чем дала понять, что продвинулась вперед в своей программе баллистических ракет.

По словам профессора Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрика Исли, диктатор КНДР Ким Чен Ын специально уделил особое внимание во время парада тактическим и ракетным силам большой дальности.

"Сообщение, которое Пхеньян хочет отправить международному сообществу, демонстрируя свои возможности сдерживания и принуждения, скорее всего, будет иметь форму испытаний твердотопливной ракеты и взрыва миниатюрного ядерного устройства", – рассказал профессор.

На параде КНДР продемонстрировала более 10 крупнейших межконтинентальных баллистических ракет Hwasong-17. Эксперты предполагают, что эта ракета способна нанести удар ядерной боеголовкой практически по всему миру.

В свою очередь Анкит Панда из базирующегося в США Фонда Карнеги за международный мир, отметил, что 11 таких ракет может быть достаточно, чтобы сокрушить нынешнюю противоракетную оборону США. При этом он обратил внимание, что КНДР в совокупности продемонстрировала больше пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, чем когда-либо на северокорейском параде.

Hwasong-17 впервые был испытан в прошлом году. Наряду с ними на параде было то, что, по мнению некоторых аналитиков, могло быть прототипом или макетом новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты в контейнерных пусковых установках. Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты долгое время считалась ключевой целью страны, поскольку это может затруднить обнаружение и уничтожение ее ядерных ракет во время войны.

Научный сотрудник Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина Дэйв Шмерлер заявил, что пока Северная Корея не спустила на воду свою новую ракетную подводную лодку, поэтому парадное оружие предполагает преднамеренный сигнал о том, что Пхеньян преследует сложную межконтинентальную баллистическую ракету наземного базирования.

"Общий вывод заключается в том, что мы должны ожидать, что Северная Корея испытает крупную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету наземного базирования", – сказал Шмерлер.

Напомним, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости разработки новых межконтинентальных баллистических ракет и увеличении ядерного арсенала. Таким образом он хочет противодействовать "угрозам" со стороны США и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Северная Корея поставила ракеты российской частной военной компании "Вагнер" для использования их в агрессивной войне России против Украины. КНДР продолжает свою модель провокационного и дестабилизирующего поведения.

Издание Bloomberg сообщило, что КНДР заинтересована в сотрудничестве с Россией в вопросе продажи оружия. Даже относительно скромная оружейная сделка поможет поднять безденежную и застойную экономику КНДР.

Как сообщал OBOZREVATEL, сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон заявила о поддержке страны-агрессора России. Она отметила, что Северная Корея всегда будет "в одном окопе" с российской армией.

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