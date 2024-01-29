Казахстан прекратил действие соглашения о секретных изобретениях времен СССР: что это значит

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ратифицировал протокол о прекращении секретности изобретений эпохи СССР. Это соглашение было подписано главами правительств СНГ 4 июня 1999 года в Минске и ратифицировано Законом Республики Казахстан 7 мая 2001 года.

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Об этом сообщают казахские СМИ. Отмечается, что до сих пор не было зафиксировано ни одного случая рассекречивания секретных изобретений.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранения межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений", – говорится в сообщении.

"Целью Соглашения было обеспечение режима секретности сведений о секретных изобретениях, определение порядка рассекречивания секретных изобретений, созданных в бывшем СССР. Впрочем, за все время действия Соглашения в государствах-участниках СНГ не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения, созданные в СССР", – заявил министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев, представляя документ в парламенте.

Как писал OBOZ.UA, житель Астраханского края РФ записал и распространил в своем Telegram-канале видео, в котором призвал Казахстан освободить Астрахань от "фашистских властей Путина".

"Астрахань является изначально казахской землей. Пользуйтесь случаем, освободите ее от фашистских властей Путина, который погубил все наши земли, который сделал все для того, чтобы пожилые люди, дети и просто люди жили в полном дерьме", – сказал он, обращаясь к граждан Казахстана

Также сообщалось, что депутат парламента Казахстана Азамат Абильдаев был исключен из партии после интервью, в котором он четко заявил свою поддержку политике Кремля. В частности, политик одобрил вторжение в Украину, где, по его мнению, правят неонацисты.