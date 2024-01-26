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"Это исконно казахская земля": житель РФ призвал Казахстан освободить Астрахань от "фашистских властей Путина". Фото

Михаил Левакин
Новости России
1 минута
708
'Это исконно казахская земля': житель РФ призвал Казахстан освободить Астрахань от 'фашистских властей Путина'. Фото

Против юного жителя Астраханского края в РФ возбудили уголовное дело "по факту" призывов к терроризму. Поводом стало видео, опубликованное в собственном канале юноши.

Видео дня

На канал Сергея подписано чуть более трех тысяч человек, пишут в российских оппозиционных пабликах. Однако молодого человека обвиняют по второму пункту статьи (призывы, сделанные с помощью СМИ), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на семь лет.

Сейчас Сергей удалил упомянутое видео. Он находится в Грузии. Но силовики в РФ считают, что юноша может быть в Украине в рядах "Легиона Свобода России".

Дело в том, что в своем видео Сергей напомнил о происходящем в Белгородской области словами, что "наши люди начали освобождать собственные территории от путинских ублюдков". Сергей также призвал Казахстан освободить Астрахань по примеру действий "Легиона" в Белгороде.

"Это исконно казахская земля": житель РФ призвал Казахстан освободить Астрахань от "фашистских властей Путина". Фото

"Астрахань является изначально казахской землей. Пользуйтесь случаем, освободите ее от фашистских властей Путина, который погубил все наши земли, который сделал все для того, чтобы пожилые люди, дети и просто люди жили в полном дерьме", – сказал Сергей, обращаясь к граждан Казахстана

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