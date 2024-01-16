'Катастрофа для всех': Бербок в Давосе объяснила, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на войну в Украине

Конфликт Израиля и Палестины не только угрожает распространением на ближайшие территории, но и влияет на Европу, в том числе и на войну в Украине. Поэтому обязанность международного сообщества найти выход из сложившейся ситуации.

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Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на Всемирном экономическом форуме в Давосе во время панельной дискуссии "Делая безопасным опасный мир". Она подчеркнула, что война на Ближнем Востоке – катастрофа не только для израильтян и населения Газы, но и для всего мира.

По ее словам, дипломаты работают над тем, чтобы "искра не сожгла весь регион".

"И не только этот регион. Мы ощущаем последствия также в Украине, в Европе: СМИ не сообщают о крупнейших российских атаках против гражданского населения в Украине с начала российского вторжения", – отметила Бербок.

При этом глава германского внешнеполитического ведомства отметила, что Германия не призывает к постоянному или длительному режиму прекращения огня между Израилем и Палестиной. Но Берлин призывает к устоявшемуся перемирию, а достичь его можно лишь тогда, когда к этому готовы обе стороны.

По мнению Анналены Бербок, для достижения такого перемирия нужно прекратить обвинять друг друга и заявлять, что другая сторона должна начать первой. Необходимо найти общую начальную точку для продвижения в направлении решения проблемы на основе двух государств, подчеркнула министр иностранных дел ФРГ.

"Сейчас мы в замкнутом круге. Обязанность международного сообщества, верующих в верховенство права – найти выход из него", - подчеркнула Бербок.

Бербок настаивает, что от международного сообщества должен поступить четкий сигнал, что ХАМАС должен сложить оружие. Но и Израиль должна изменить стратегию, которая в настоящее время приводит ко многим жертвам среди мирного населения, подчеркнула министр.

В целом, подчеркнула Бербок, ситуация на Ближнем Востоке разделяет не только стороны конфликта, но общества в других государствах.

Глава германского МИД призвала мир проявить больше активности для завершения конфликта между Израилем и Палестиной.

"Худшее, что мы можем сделать – это ждать и смотреть. Это – не альтернатива… Такая позиция, как мы видели последние три месяца, ведет только к дальнейшей эскалации", - добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 16 января террористы ХАМАС выпустили более 50 ракет из сектора Газа по южному городу Нетивот в Израиле. Эта атака стала самым большим ракетным обстрелом страны за последние несколько недель.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать войну против ХАМАС "до конца – до полной победы". Он отметил, что в вопросе завершения войны Израиль рассматривает возможность взять под свой контроль Филадельфийский коридор вдоль границы Газы и Египта.

Израиль вывел из сектора Газа одну из четырех дивизий. ЦАХАЛ действует в рамках планов по продолжительной войне против ХАМАС при сохранении боеспособности войск.

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