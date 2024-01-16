Террористы ХАМАС выпустили по Израилю десятки ракет: появились подробности атаки. Видео

Утром 16 января террористы ХАМАС выпустили более 50 ракет из сектора Газа по южному городу Нетивот в Израиле. Эта атака стала самым большим ракетным обстрелом страны за последние несколько недель.

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Об этом сообщило издание The Times of Israel, ссылаясь на сообщения местных властей. Отмечается, что по меньшей мере 20 снарядов были перехвачены Железным куполом над территорией, а некоторые ракеты упали на город и соседнюю общину, нанеся разрушения.

В то же время в муниципалитете отметили, что пострадавших в результате обстрелов в городе нет.

После атаки на Нетивот министр партии "Национальное единство" Гидеон Саар призвал созвать военный кабинет.

"Уменьшение интенсивности и активности ЦАХАЛ в Газе и разведение сил там ошибка. Нам нужны решения по усилению давления на ХАМАС. Также нам нужно решить, чтобы изменения боевой обстановки базировались на прогрессе и достижении целей, а не на графике", – убежден Саар.

Напомним, накануне стало известно, что Армия обороны Израиля вывела с севера сектора Газа 36-ю дивизию на период переподготовки. Это означает, что вывод дивизии происходит в рамках планов ЦАХАЛ относительно длительной войны против ХАМАСа при сохранении боеспособности войск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание WSJ сообщило, что военные Израиля планируют военную операцию по установлению контроля над границей между сектором Газа и Египтом. Об этом уже известили египетские власти.

– 12 января в ООН опубликовали заявление по случаю 100 дней по нападению террористов ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. В тот день 1200 человек, в основном израильтяне, были убиты, а еще около 250 человек нападавшие взяли в заложники.

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