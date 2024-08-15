В октябре 2024 года в Молдове пройдут очередные выборы президента страны. Желающие посоревноваться за должность впервые будут вынуждены доказать, что полноценно владеют румынским языком.

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Об этом пишет издание Point.md. Отмечается, что при подаче документов для регистрации кандидаты будут проходить тест.

Он будет включать:

– Проверку навыков понимания информации бытового и официального характера.

– Умение участвовать в разговоре и отвечать на вопросы.

– Читать и понимать тексты, законы и нормативные акты.

– Написание эссе на определенную тему.

Требование к президенту владеть государственным языком в Молдове регулирует 18 статья закона о гражданстве. С марта 2023 года лингвистически некорректное понятие "молдавский язык" в конституции страны было заменено румынским.

Справка

20 октября 2024 г. в Молдове состоятся выборы президента. Также пройдет референдум по евроинтеграции. Пророссийскому блоку "Победа" отказали в регистрации для участия в предстоящих выборах.

Ранее стало известно, что Молдова объявила персоной нон грата и выслала из страны сотрудника посольства России Олега Васнецова. Представителя страны-агрессора уличили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Напомним, президент Молдовы (2016–2020 годы) Игорь Додон усомнился в том, есть ли Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области украинские. Мол, "по результатам мирных переговоров будет ясно, где остановится война" Российской Федерации против Украины.

В целом, Российская Федерация пытается подорвать демократические институты Молдовы в преддверии октябрьских президентских выборов и референдума по членству страны в Европейском Союзе. Россияне "реализуют сговор с целью повлиять на результаты голосования".

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