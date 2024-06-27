"Россияне были под Киевом": экс-президент Молдовы Додон заявил, что не знает, является ли Херсон и ряд других регионов территорией Украины

Бывший президент Молдовы (2016–2020 годы) Игорь Додон засомневался в том, являются ли Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области украинскими. Мол, "по результатам мирных переговоров будет понятно, где остановится война" Российской Федерации против Украины.

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Такое мнение глава Социалистической партии Молдовы (второй по популярности в стране) озвучил в интервью "Настоящему Времени". Отметим, что Додона считают одним из ближайших сторонников кремлевского диктатора Владимира Путина.

Когда журналистка Ирина Ромалийская попросила уточнить, какая позиция у политика сейчас, в этот момент, тот ответил:

"Слушайте, два года назад русские были под Киевом, мне кажется... И потом они ушли. Они были в Херсоне. Русские были там".

Интервьюерка уточнила, что россияне не ушли, а их оттуда выбили. "Ну я не знаю, выбили. Ну выбили, давайте так: выбили. Они были в Херсоне, русские были там, потом ушли оттуда или их выбили. Поэтому кто-то говорит, что эти области – часть России, кто-то говорит, что часть Украины. Поэтому давайте дождемся, что будет происходить по результатам переговоров и окончания конфликта войны в Украине", – сказал Додон.

Экс-президент добавил, что "очень часто во время конфликта могут быть разные манипуляции". Из-за этого он не хочет "делать каких-то заявлений, которые потом могут быть интерпретированы".

Додон еще раз повторил, что ждет результатов переговоров. "Мне кажется, любые попытки мирно договориться закончились после Бучи. Вы видели эти кадры из Бучи?" – спросила журналистка Ромалийская.

"Видел. Видел разные позиции по поводу Бучи", – ответил опальный политик. Сотрудница "Настоящего времени" спросила, как он оценивает события в Буче. "Война – это плохо", – увернулся Додон.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2020 года Игорь Додон пытался пройти на второй срок на выборах президента Молдовы. Однако он набрал 42,25% голосов и проиграл Майе Санду, за которую проголосовало 57,75% избирателей.

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