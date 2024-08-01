Молдова высылает сотрудника посольства России после обысков в парламенте: что известно

Молдова объявила персоной нон грата и выслала из страны сотрудника посольства России Олега Васнецова. Представителя страны-агрессора уличили в осуществлении деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

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Решение было принято 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Молдовы.

В дипломатическом ведомстве отметили, что российского посла Васнецова вызвали в МИД и вручили ноту министерства о признании сотрудника посольства нежелательным лицом.

"Решение молдавских властей было принято в результате конкретных предпринятых действий, в результате которых были получены информация и доказательства, свидетельствующие о проведении на территории Республики Молдова (российским дипломатом) деятельности, несовместимой с дипломатический статус", – сообщили в МИД Молдовы.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram заявил, что Молдова высылает сотрудника посольства России после обысков в парламенте. Также он добавил, что российские дипломаты пренебрегают своим дипломатическим статусом и часто осуществляют шпионскую деятельность в разных странах для российской разведки.

Напомним, юывший президент Молдовы (2016–2020 годы) Игорь Додон засомневался в том, являются ли Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области украинскими. Мол, "по результатам мирных переговоров будет понятно, где остановится война" Российской Федерации против Украины.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация пытается подорвать демократические институты Молдовы в преддверии октябрьских президентских выборов и референдума о членстве страны в Европейском Союзе. Россияне "реализуют заговор с целью повлиять на результаты" голосования.

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