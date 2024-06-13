Россия хочет "влезть" в выборы еще в одной стране: США, Великобритания и Канада выступили с заявлением

Российская Федерация пытается подорвать демократические институты Молдовы в преддверии октябрьских президентских выборов и референдума о членстве страны в Европейском Союзе. Россияне "реализуют заговор с целью повлиять на результаты" голосования.

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Более того: они намерены спровоцировать протесты в Молдове, если пророссийский кандидат не победит. Об этом предупредили правительства США, Канады и Великобритании в совместном заявлении, "разоблачающим подрывную деятельность России и вмешательство в выборы Молдовы".

Официальные лица признали, что цель Кремля – усилить напряженность среди граждан, разжечь негативное отношение к Западу и действующей команде прозападного президента Молдовы Майи Санду. Для этого государство-агрессор использует ложь, коррупцию, дезинформацию и интернет-пропаганду.

"Свободные, справедливые и независимые выборы являются краеугольным камнем любого демократического общества. Мы постоянно являемся свидетелями попыток России повлиять и подорвать демократические выборы, чтобы добиться результатов, выгодных Кремлю", – сказано в заявлении.

В Вашингтоне, Оттаве и Лондоне "разделяют сильную обеспокоенность" Санду насчет использования РФ преступных группировок для финансирования политической деятельности и подрыва демократических институтов государства.

"Мы полностью уверены в способности Молдовы справиться с этими угрозами... Мы принимаем ряд мер для поддержки этих усилий в рамках нашего партнерства... Мы поделились информацией, изложенной выше, а также дополнительными подробностями с нашими молдовскими партнерами, чтобы они могли продолжить расследование, помешать и сорвать планы Кремля", – проинформировали представители трех стран.

Штаты, Канада и Британия призвали Россию отказаться от своих намерений и уважать суверенитет Молдовы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Игоря Горгана, начальника Генерального штаба Молдовы в 2019-2021 годах, заподозрили в многолетней работе на Россию и лишили всех государственных наград и воинских званий. Также его временно отстранили от должности главы службы безопасности в представительстве ООН по делам беженцев в Кишиневе.

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