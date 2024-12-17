Шольц – все: канцлеру Германии вынесен вотум недоверия. Принесет ли смена власти в Германии пользу Украине

Германия – очень важная страна в процессе помощи Украине. Поэтому стабильность и покой внутри нужны не только немцам, но и украинцам. В то же время, сегодня у нашего главного европейского партнера фактически политический кризис – из-за чего страну ждут досрочные выборы в Бундестаг 23 февраля 2025 года.

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Внутренняя политическая борьба привела к тому, что крупнейшая экономика Европы фактически осталась без полноценного руководства – как раз в тот момент, когда европейские лидеры с тревогой ждут возвращения в Белый Дом Дональда Трампа. Представляющая в правительстве партию "зеленых" министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что распад коалиции – "это не лучший день для Германии и не лучший день для Европы".

Конечно, нас интересует, что будет с помощью для Украины, ведь политическая нестабильность из-за развала большинства в парламенте – необходимой для принятия решений – может стать проблемой на этом направлении.

О том, как Германия переживает самый большой политический кризис за последние годы, – в материале OBOZ.UA.

Канцлеру указали на вотум

В начале ноября, спустя всего несколько часов после того, как стало ясно, что Дональд Трамп победил на президентских выборах в Соединенных Штатах, Шольц предстал перед камерами, чтобы объявить, что его трехсторонний альянс в парламенте разваливается. Коалиция Шольца, состоявшая из его СДПГ и "Зеленых", а также консервативной "Свободной демократической партии", никогда не была стойкой.

16 декабря Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца. Этот вотум – процедурный шаг по пути к внеочередным выборам, которые уже запланированы на 23 февраля. Последний раз канцлер Германии потерял вотум доверия в 2005 году при тогдашнем канцлере СДПГ Герхарде Шредере, после чего Германию возглавила Ангела Меркель из ХДС – и продолжала это делать в течение следующих 16 лет.

До новых выборов Шольц будет возглавлять правительство меньшинства, что позволит ему продолжать работу, но из-за того, что у него уже нет большинства в парламенте, ожидать серьезных решений не стоит. Без помощи оппозиционных партий будет крайне сложно согласовать и какие-либо решения о помощи Украине или увеличить расходы на оборону. Учитывая предвыборную борьбу, найти точки соприкосновения с выборами будет сложно.

Шольца не воспринимают как в Германии, так и за ее пределами

Канцлер вступает в предвыборную кампанию с удручающими рейтингами внутри страны. В настоящее время Олаф Шольц является самым популярным политиком в Германии, критически к нему относятся 78% немцев. Однопартийцы Шольца утверждают, что он придерживается "среднего курса" между "ястребами" и "голубями", стремясь предоставить Украине помощь, не провоцируя Россию и не огорчая слишком пацифистски настроенную часть немецкого общества. Но во время такой политики ему удалось оттолкнуть от себя практически всех: и тех, кто считает, что он должен сделать больше, и желающих мира с Кремлем.

Однако проблемы не обошли Шольца и за пределами Германии. Так, кандидат на должность канцлера Фридрих Мерц подверг критике внешнюю политику страны, назвав ее абсолютно провальной. Он считает, что немецкий канцлер находится в политической изоляции внутри ЕС.

"К сожалению, надо признать: большинство европейских глав государств и правительств просто больше не хотят встречаться с канцлером Германии, который либо часами сидит молча, либо читает лекции мира", – заявил Мерц.

Политик привел в пример визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Польшу, во время которого обсуждали политику по поддержке Украины, по его словам, Шольц в очередной раз был "не там". Также Мерц вспомнил о открытии Собора Парижской Богоматери, когда Макрон встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

"Канцлера Германии пригласили, но он, очевидно, не хотел ехать в Париж", – отметил Фридрих Мерц.

Канцлер "мира"

Избежав судьбы Байдена, по примеру американского президента, Шольца также хотели заменить на выборах более популярного министра обороны Германии Писториуса, ныне крайне непопулярного канцлера выдвинули от СДПГ в качестве кандидата.

Еще перед выборами в Европейский парламент в начале лета Олаф Шольц пытался предстать в образе "канцлера мира" и подчеркивал, что он проводит здравомыслящую политику. В то время как христианский демократ Мерц уже давно хотел бы поставить Украине крылатые ракеты Taurus, действующий канцлер все еще отказывается сделать это.

Свою "партию" Шольц продолжил "миротворческим звонком" к российскому диктатору Путину, после чего подчеркнул, как "непреклонно" он и никто другой гарантировал и гарантирует, что Германия не примет неправильных решений в этом "конфликте". Не так давно Шольц посетил Украину. Хотя во время визита немецкий канцлер объявил о решении правительства еще до конца этого года поставить Киеву вооружение на сумму 650 миллионов евро в рамках поставок на сумму 1,4 миллиарда евро, которые Берлин анонсировал еще в октябре, но и в Украине, и особенно в Германии, довольно прохладно восприняли этот визит, назвав его предвыборной агитацией.

На сегодняшний день социал-демократическая партия Германии, которую представляет Олаф Шольц, планирует включить в свою предвыборную программу пункт об отказе поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. В политсиле считают, что ни Берлин, ни НАТО не должны стать "воюющей стороной". Чтобы защитить Украину и обеспечить мир в Европе, СДПГ "поддерживает обучение украинских вооруженных сил и снабжение оружием и техникой с "благоразумием и чувством меры", чтобы "не позволить самим стать воюющими сторонами".

В Кремле на последние заявления Шольца довольно "кивнули". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это "ответственным подходом".

Украина ждет: ХДС/ХСС – будущие победители, а Фридрих Мерц – вероятный канцлер

Согласно с текущими опросами, немецкие консерваторы лидируют с 32% голосов – это гораздо больше, чем любая другая партия. Это положительный для Украины момент, ведь в программе консерваторов, например, говорится, что Украине следует и дальше оказывать "всеобъемлющую" помощь и "поддерживать курс Киева на присоединение к ЕС и НАТО". Также фракция уже дважды вносила на рассмотрение Бундестага проект резолюции с требованием начать снабжение Украиной немецких крылатых ракет Taurus. Следовательно, можно ожидать, что в случае победы на выборах новое правительство все-таки приступит к поставкам таких ракет Украине.

На должность канцлера от ХДС/ХСС выдвинут Фридрих Мерц, который имеет четкую репутацию ярого сторонника Украины в войне против РФ. Он был одним из первых немецких политиков, посетивших Украину после начала российского полномасштабного вторжения. В начале мая 2022 года, прибыв в Киев, Мерц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также осмотрел последствия российской оккупации в Киевской области.

9 декабря лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц во второй раз приехал в Киев, чтобы "узнать текущее состояние обороны" в Украине. Он заверил, что парламентская фракция ХДС/ХСС в Бундестаге "твердо стоит" на стороне Украины.

Мерц постоянно критиковал действующее правительство ФРГ за слишком вялую и недостаточную поддержку Берлином Украины. К примеру, по мнению Мерца, Германии нельзя "стоять в стороне" в вопросе поставки Украине западных боевых самолетов. Мерц не раз призвал Шольца предоставить украинцам дальнобойные ракеты Taurus, а также усилить поддержку сил обороны Украины другими важными видами вооружений.

Проблема "друзей Путина"

Дружественные России партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и левый "Союз Сары Вагенкнехт" добились значительных успехов на последних региональных выборах. Главным общим знаменателем немецких ультраправых и ультралевых, похоже, их скрытая или открытая поддержка политики России и ее диктатора Владимира Путина и противодействие дальнейшей помощи Украине.

Обе пророссийские партии надеются усилить свое влияние на остальную страну, получив хорошие результаты на предстоящих выборах в Бундестаг, играя на страхах немецкого общества относительно начала мировой войны с ядерным уклоном. Сейчас AfD занимает второе место в опросе, что, вероятно, сделает его самой большой оппозиционной силой после выборов.

Как будет выглядеть следующее правительство

Поскольку ХДС Мерца и сестринская партия Христианско-социальный союз намерены победить на выборах в феврале, большой вопрос состоит в том, кто станет их младшим партнером по коалиции, и будет ли эта партия (скорее всего, СДПГ или "Зеленые") достаточно сильной, чтобы сделать возможным двухпартийную коалицию. Благодаря подъему AfD и созданию нового популистского левого BSW, трипартийные коалиции – которые являются редкостью в послевоенной Германии и имеют тенденцию быть более нестабильными – могут стать новой нормой.

"Зеленые", как и ХДС-ХСС, как правило, более благосклонно поддерживают Украину в войне с Россией, чем проводящий предвыборную кампанию Шольц на основе того, что он называет "осмотрительным" подходом, но против них в коалиции выступает значительная часть ХСС. СДПГ Шольца может поставить условие ХДС-ХСС – не увеличивать военную помощь Украине, что для консерваторов является принципиальным вопросом, как условие создания коалиции, особенно в вопросе поставки дальнобойных ракет. Потому уже ясно одно, после дня голосования, 23 февраля, политические проблемы Германии вряд ли исчезнут. Процесс создания коалиции может их даже увеличить, ведь кроме подхода к помощи Украине между потенциальными коалиционерами существуют большие противоречия и по внутренним социально-экономическим вопросам.

Опасность и перспективы для Украины

Этот кризис происходит не очень вовремя, потому что есть война в Украине, есть смена власти в Соединенных Штатах, другие кризисы, и сейчас такая политическая нестабильность в Германии, она совсем не полезна никому. Но, с другой стороны, относительно вероятных результатов внеочередных выборов, скорее всего, они будут для Украины положительными в том смысле, что предполагается, что новая правительственная коалиция будет более решительной по отношению к помощи для Украины, чем сегодняшняя правительственная коалиция во главе с Шольцем. такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведский институт международных отношений Андреас Умланд.

По мнению эксперта, большая проблема в том, что это новое правительство оно только начнет руководить страной где-то в апреле, а то и в мае. То есть создание коалиции может занять много времени. Конечно, это вовсе не в пользу Украины, но в то же время все наиболее важные решения немецкого правительства и парламента, то, что планировали сделать, они проголосованы.

Что касается заявлений в немецких СМИ, что партия Шольца ищет пути примирения с РФ, то, по словам Андреаса Умланда, к сожалению, такая фракция есть внутри СДПГ, хотя эта пророссийская ее часть и в меньшинстве. В то же время он отмечает, что сейчас большинство ведущих немецких политиков, они все же признают эти прошлые ошибки в отношении России, и на сегодняшний день немецкое общество значительно по-другому относится к РФ.

"Что касается Шольца и его предвыборной тактики – канцлер мира, то этими своими действиями он хочет отобрать, как мне кажется, голоса у действительно пророссийских партий. Это праворадикальная "Альтернатива для Германии" и леворадикальный так называемый "Союз Сары Вагенкнехт", которые пока сейчас маргинальны и не будут частью нового правительства. Вот Шольц хочет у этих партий отобрать часть электората. Я не думаю, что будет какая-то новая политика по отношению к России, новые отношения. Пока война не кончится, я это исключаю. Что потом будет после войны, трудно говорить, но, как я уже говорил, сейчас для немецкого общества в целом Россия потеряла свою репутацию, и снова строить какие-то отношения, которые раньше были между Германией и Россией, уже невозможно", – отмечает Умланд.

Что касается Мерца и ХДС-ХСС, которые больше всего победят, то у них другое политическое видение войны, меньше иллюзий, а более решительных политиков, считающих, что Россию нужно остановить. Поэтому Украина может в надежде смотреть на приход ко власти консерваторов.

"Что касается вопроса создания новой коалиции, то я не думаю, что, например, поставка ракет будет центральной в процессе формирования коалиции между христианскими демократами и социал-демократами. Их больше беспокоят внутренние проблемы, особенно экономические проблемы и как их быстро и эффективно преодолеть. Но то, что этот вопрос будет проблемой, потому что одна партия за, а другая коалиционная партия против, это однозначно. Как они решат этот вопрос, сегодня пока сложно говорить. Возможно, будет вариант, скажем, что Украина согласится на то, что Taurus будут использоваться исключительно на государственной территории Украины, которую оккупировала Россия. Тогда, пожалуй, социал-демократы могли бы согласиться на это для того, чтобы не нарушить коалицию", – подчеркнул Андреас Умланд.