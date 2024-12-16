Бундестаг выразил Шольцу вотум недоверия: когда в Германии должны состояться досрочные выборы

Бундестаг 16 декабря проголосовал выразил вотум недоверия правительству Германии во главе с канцлером Олафом Шольцом, что было необходимым шагом на пути к досрочным выборам. За роспуск действующего правительства высказались 394 депутата.

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Еще 207 в ходе поименного голосования поддержали канцлера, 116 воздержались, передают немецкие СМИ. Шольц лично поставил этот вопрос перед парламентом после того, как его трехпартийная коалиция распалась.

Это произошло 6 ноября, когда канцлер уволил министра финансов из-за дискуссии о том, как возродить находящуюся в состоянии стагнации экономику Германии.

Теперь президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен решить, распускать ли парламент и назначать выборы.

На принятие этого решения он имеет 21 день. Ранее он говорил, что Германии "нужно стабильное большинство и правительство, способное действовать", поэтому, скорее всего, президент распустит Бундестаг.

Действующее правительство продолжит свою работу до проведения внеочередных выборов в парламент, которые, как ожидается, состоятся 23 февраля 2025 года.

Вотум недоверия Шольцу поддержали и представители крупнейшей оппозиционной коалиции – ХДС/ХСС, а также Свободной демократической партии (СвДП), вышедшей из коалиции Шольца.

Недоверие Шольцу также выразили представители Левой партии, популистских Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) и "Альтернативы для Германии".

Шольц должен был лишиться вотума доверия Бундестага, чтобы в стране могли быть проведены досрочные выборов в парламент.

Как известно, Конституция Германии после Второй мировой войны не позволяет Бундестагу самораспускаться.

Вотум доверия был бы выражен, если бы его поддержали минимум 367 депутатов.

По данным опросов, наибольшую поддержку на досрочных выборах имеет ХДС/ХСС, возглавляемая Фридрихом Мерцем. Ее поддерживают более 30% избирателей.

Ей уступает ультраправая "Альтернатива для Германии" с около 20% поддержки.

Социал-демократы, которых представляет Шольц, имеют около 17% голосов, свидетельствуют соцопросы.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель ХДС/ХСС Фридрих Мерц выразил готовность передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Однако сперва, заявил он, должно быть сделано предупреждение для Москвы с требованием прекратить удары по гражданским объектам.

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