Генсек НАТО заявил о десятках тысяч солдат РФ на украинской границе: за вторжение придется заплатить кровью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у границ Украины находятся десятки тысяч российских солдат и тяжелая техника. При этом для разрешения кризиса в регионе именно Россия, а не Украина, должна проявить гибкость.

Соответствующее заявление он сделал в интервью CBC News, отметив, что Альянс слышит очень грозную риторику со стороны РФ, однако уверенности насчет ее намерений относительно Украины нет. Генсек НАТО подчеркнул, что в этой ситуации именно Россия является агрессором.

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"Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию, – значит действительно поставить все это немного странным, перевернутым образом", – отметил он.

Столтенберг заявил, что в Альянсе по-прежнему готовы снова сесть за стол переговоров и выслушать опасения Москвы, несмотря на неудачный "первый раунд". Он подчеркнул, что верит в возможность соглашения с Москвой, отметив, что переговоры не признак слабости, а признак силы.

В то же время он предупредил, что дальнейшее вторжение РФ в Украину будет "большой стратегической ошибкой", за которую придется заплатить кровью. Генсек НАТО отметил, что украинские вооруженные силы стали намного сильнее, чем были в 2014 году, когда Россия пошла в наступление впервые.

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