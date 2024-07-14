Как Томас Крукс пытался застрелить Трампа: появились видео со стрельбой на митинге

В сети опубликовали видео со стрельбой во время митинга в Пенсильвании кандидата в президенты США Дональда Трампа. На кадрах видно, что политика спасло единое движение – во время речи он немного наклонился вперед, что уберегло его от попадания пули в голову.

Видео дня

Видео, снятое со спины спикера, опубликовали в соцсети Х. По данным СМИ, Секретная служба открыла ответный огонь на выстрел нападающего.

Напомним, нападающим на Трампа оказался местный житель Томас Мэтью Крукс. Крукс вел стрельбу с крыши производственного предприятия, расположенного более 120 метров от сцены на территории Butler Farm Show. Злоумышленника ликвидировали снайперы Секретной службы.

Позже на месте гибели Крукса обнаружили ружье типа AR. В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы стрельбы в кандидата в президенты от Республиканской партии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Через несколько часов после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа пользователи соцсетей успели создать десятки мемов. Политика, которого ранили в ухо, сравнили с художником Ван Гогом, рэпером 50 cent и даже героем фильма "Матрица" Нео.

– Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своих ощущениях в момент, когда в него попал пуля во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Он услышал свист, почувствовал, как она пробила кожу и началось кровотечение.

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