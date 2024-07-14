Трамп о покушении: я услышал выстрелы и почувствовал, как пуля пробила кожу

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своих ощущениях в момент, когда в него попала пуля во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Он услышал свист, почувствовал, как она пробила кожу и началось кровотечение.

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Момент "покушения" на свою жизнь политик описал в посте на Truth Social, пишет ABC News. Он подтвердил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

"Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит", – отметил кандидат в президенты.

Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование и выразил соболезнования семье погибшего и другому человеку, получившего ранения.

"Это невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране", – сказал он.

Отметим, что из-за "покушения" в Пенсильвании Трамп прервал свою предвыборную речь и немедленно покинул место происшествия. На месте инцидента работали спецслужбы.

Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте и осудил его. Он позвонил своему оппоненту, которого с незначительным ранением доставили в больницу, и говорит, что с ним все хорошо. В то же время стало известно, что в результате инцидента погиб гражданский, есть пострадавшие. Стрелец якобы уже мертв.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на республиканца Дональда Трампа. Украинский лидер отметил: он рад, что политиком все хорошо.

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