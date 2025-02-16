Как ЕС не очутиться за бортом переговоров: президент Финляндии предложил идею

Президент Финляндии Александр Стубб предложил идею, как Европейскому союзу получить значимую роль в мирном процессе в отношении Украины. Он упомянул о дипломатическом подходе, который помог Сербии прекратить репрессии против Косово в 1998-1999 годах и способствовал его становлению как отдельного государства.

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По словам Стубба, Европа должна назначить специального посланника, подобного Мартти Ахтисаари, который в свое время занимался вопросом Косово. Об этом финский президент сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Reuters.

Также нужен заместитель на уровне спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога, чтобы ЕС смог напрямую влиять на переговорный процесс.

"Если я могу лишь кратко высказать одну идею, если есть стол переговоров, я думаю, что нам нужно сделать что-то вроде того, что было сделано в Косово. Европа нуждается в специальном посланнике, таком как Мартти Ахтисаари, а затем заместителе посланника, который будет на уровне Келлога, и в этом смысле мы получаем какое-то преимущество в игре", – заявил Стубб.

Такое же мнение поддержал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который заявил, что в Украине в последние годы не хватало влиятельного лица, которое бы пользовалось безоговорочным уважением, имело вес как в Москве, так и в Киеве, а также поддержку Вашингтона, европейских столиц и мировых лидеров, в том числе стран Глобального Юга. Такой человек мог получить полномочия для ведения мирных переговоров.

"Нам нужно видение кого-то сильного, кто может управлять процессом", – сказал Пленкович.

Напомним, что заявления о роли ЕС в переговорном процессе по окончании войны в Украине начались после того, как администрация президента США Дональда Трампа исключила Европу как партнера в переговорах.

Ранее Келлог заявил, что Вашингтон не планирует привлекать Европу к мирным переговорам и не видит ЕС за столом. США ждут от европейских стран предложений по гарантиям безопасности для Украины. Также представитель Трампа пообещал в течение 180 дней "задействовать все стороны" для переговоров по завершению российско-украинской войны.

В ответ президент Франции Эммануэль Макрон инициировал экстренную встречу европейских лидеров, включая Великобританию, чтобы обсудить совместные действия: какую немедленную помощь они могут оказать Украине, какую конкретную роль может сыграть Европа в обеспечении гарантий безопасности для Киева, а также как укрепить коллективную безопасность Европы.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала слова Келлога относительно участия Европы в переговорах по Украине. По ее словам, на этот счет окончательно еще ничего не решено.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс начал резкую атаку в Мюнхене на европейские демократии и ценности. Европейские топ-политики ответили на упреки американца, подчеркнув, что свобода взглядов и слова в Европе гарантируется.

Президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии с прессой и американскими сенаторами заявил, что ни о каком мирном соглашении речь пока не идет, а встретится с Путиным он только после того, как у Киева будет "общий план окончания войны с Трампом и ЕС".

Как сообщал OBOZ.UA, министры иностранных дел стран ЕС утром 16 февраля провели срочную встречу перед завершением Мюнхенской конференции по безопасности. Поводом могла стать резонансная речь вице-президента США Джей Ди Венса, который очертил изменение подходов Вашингтона к отношениям с Европой.

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