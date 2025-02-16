Министры стран ЕС срочно собрались в Мюнхене из-за заявлений представителей США: о чем речь

Министры иностранных дел стран ЕС в воскресенье утром провели экстренную встречу перед завершением Мюнхенской конференции по безопасности. Поводом могла стать резонансная речь вице-президента США Джей Ди Венса, который очертил изменение подходов Вашингтона к отношениям с Европой.

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О встрече дипломатов сообщила высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X. По ее словам, Европа сохраняет крепкое единство по вопросам поддержки Украины и усилению собственной обороны.

Она рассказала, что вместе с главами МИД страны ЕС завершают Мюнхенскую конференцию хорошей дискуссией. При этом Каллас заверила в поддержке и единстве Украины и Европы.

"В скором времени мы предложим новые инициативы для продвижения этого", — отметила главная дипломат ЕС.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен также сообщила о встрече в соцсети X и рассказала, что на встрече министры обсудили определенные вопросы по итогам Мюнхенской конференции.

"Мы рассмотрели вопросы совещания по безопасности и обновили общую картину ситуации. Европа объединилась в поддержке Украины и твердо привержена защите свободного мира", — написала она.

Кроме этого, как сообщила "Европейская правда", Каллас организовала срочную встречу в субботу и позвала всех глав МИД, которые еще находились в Мюнхене.

Тему встречи не объявляли, но такая срочность указывает на то, что это может быть связано с заявлением вице-президента США в Мюнхене, где тот сказал о новых отношениях с Европой.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог пообещал в течение 180 дней "задействовать все стороны" для переговоров по завершению российско-украинской войны.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала слова Келлога об участии Европы в переговорах по Украине. По ее словам, на этот счет окончательно еще ничего не решено.

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