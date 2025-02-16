'Не лезьте не в свое дело': европейские топ-политики ответили Венсу на упреки в слабости демократии в Европе

Топ-политики стран Европейского Союза заявили, что свобода слова и мнений в Европе гарантируется. Так они ответили вице-президенту США Джею Ди Венсу на его упреки по поводу демократии в Европе.

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В частности, американцу ответили вицеканцлер Германии Роберт Габек, министр обороны Германии Борис Писториус, и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Прямо или косвенно они посоветовали представителю США "не лезть не в свои дела".

Прямым текстом совета "не лезть не в свои дела" воспользовался вицеканцлер ФРГ Роберт Габек. Он отметил, что США вмешиваются в германскую политику. А обращаясь к Венсу, он уточнил: "Это не ваше дело. Занимайтесь своими делами, которых у США и так хватает".

"У нас есть свои независимые суды. Мы сами решаем, кого нам выбирать. Мы сами решаем, какие коалиции создавать и сами решаем, какие ценности защищать. И эти ценности отличаются от тех, которые представил Вэнс", – заметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Джей Ди Венс во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене обвинил Евросоюз в якобы ограничении свободы слова и создании преград для радикальных партий. Главным примером "подавления голосов инодумцев" он назвал отмену выборов в Румынии, где побеждал пророссийский кандидат Келин Джорджеску из-за вмешательства спецслужб РФ в избирательный процесс.

"Вы можете верить, что РФ не должна использовать рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на выборы, но если вашу демократию можно разрушить с помощью 100 тысяч. долларов цифровой рекламы из иностранного государства, она, демократия, является не очень сильной", – сказал Венс.

Результаты выборов в Румынии упразднил суд. Именно поэтому Габек отметил, что в Европе есть независимые суды и европейцы сами решают, кого выбирать.

В свою очередь глава МИД Франции господин Барро на конференции в Мюнхене достаточно лаконично ответил американцу, сформулировав "три принципа".

"Первое: свобода выражения мнений гарантируется в Европе. Второе: когда ты уверен в себе и в своих ценностях, ты не чувствуешь угрозы от критики. Третье: никто не обязан перенимать нашу модель, но никто не может навязать нам свою", – сказал французский министр.

Наиболее дипломатично высказался министр обороны Германии Борис Писториус. Однако он и сделал это оперативнее вышеназванных коллег. В ходе выступления на конференции он отложил заранее подготовленный текст, сказав, что не может проигнорировать и не прокомментировать выступление Венса.

В частности, господин Писториус сказал, что девиз Бундесвера – "Мы боремся за ваше право быть против нас" – отражает приверженность Германии к демократическим ценностям. Однако, по его словам, американский вице-президент подверг сомнению не только немецкую демократию, но и демократию всей Европы.

Напомним, что в ФРГ произошел политический скандал, когда советник Трампа Илон Маск открыто поддержал ультраправую партию "Альтернатива для Германии". Позже ряд германских правительственных учреждений отказался от услуг соцсети Маска Х.

Именно поэтому господин Писториус подчеркнул, что демократия должна уметь защищать себя от экстремистов, стремящихся ее уничтожить. Он также добавил, что в Германии разрешено вещание медиа, распространяющих российскую пропаганду, и представители федерального правительства даже отвечают на их вопросы.

Недаром пропагандисты России сразу заявили, что им "было очень приятно услышать сильнейшую речь Венса", которую они назвали "публичной поркой" ЕС.

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