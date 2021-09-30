Чудом уцелевший дом датских пенсионеров на Канарах все же накрыла лава. Фото

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма (Канары, Испания) все же накрыл лавой дом, который в течение недели после извержения оставался нетронутым. Участок принадлежит пожилой паре из Дании, которая не посещала свою виллу с момента начала пандемии коронавируса.

Как передает ВВС, Инге Бергедорф и Раньер Кок рассказали, что дом был разрушен 28 сентября. Отметим, что извержение единственного действующего на Канарах вулкана началось 19 числа (чтобы посмотреть видео катаклизма, доскролльте страницу до конца).

Пенсионеры восприняли событие очень эмоционально. "Все разрушено", – сказал Кок.

Мужчина добавил, что он, как и Инге, опустошен. "Мы потеряли все на нашем любимом острове. Это очень грустно", – рассказал датчанин журналистам.

Видео дня

Кок сообщил, что хотя из-за пандемии дом пустовал, этой осенью он и жена планировали снова посетить остров.

Отметим, что виллу датской пары в сети стали называть "чудо-домом". Дело в том, что в интернете стали популярны фотографии этого здания: тогда оно было единственным "спасшимся" в районе, хотя лава выжгла все вокруг. Особенно зрелищно смотрелся контраст черной после извержения земли и яркой оранжевой крыши домика.

Напомним: вулкан на Ла-Пальма дремал более 50 лет. 19 числа он проснулся, а 24 сентября активизировался: в горе открылись новые устья, с которых также начала вытекать лава.

Вечером 28 сентября раскаленная лава достигла Атлантического океана. В результате этого процесса в воздух происходят выбросы вредных газов.

Предлагаем посмотреть на активность Кумбре-Вьеха на видео:

Как ранее писал OBOZREVATEL, в национальном парке Йеллоустоун в США, который находится на супервулкане, в июле 2021 года произошло более тысячи землетрясений. Это самая большая сейсмическая активность, которую парк видел за один месяц с июня 2017 года.