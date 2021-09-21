Извержение вулкана на Канарских островах разрушило сотню домов, люди спасаются бегством. Фото и видео

Тысячи людей эвакуируют с острова Пальма испанского Канарского архипелага из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха, но власти предупреждают, что число граждан, которые будут вынуждены покинуть свои дома может возрасти. Вулкан дремал более 50 лет, но проснулся в минувшее воскресенье, при этом выбросив в небо столбы огня, и проливши на землю огромные потоки огненной лавы.

Как рассказал Reuters, власти острова вывезли всех туристов из зоны риска, все службы спасения Пальмы задействованы в ликвидации последствий стихии или минимизации рисков связанных с ней. Уходить из опасной части острова людям также помогают военные и правоохранители.

Местные жители рассказали журналистам, что дома многих из них оказались практически полностью уничтоженными. Часть их них поглотила лава, еще часть сгорели в огне.

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"Нас пока разместили в гостинице, но сказать какое время мы тут пробудет никто не может. Также сомневаюсь, что что-то могло уцелеть из моего имущества. Скорей всего все оно пропало", - рассказал журналистам El Pais сорокалетний мужчина по имени Альберто, который является жителем Эль-Параисо.

Ученые заявили, что извержение вулкана не было неожиданностью. Накануне он "предупреждал" о возобновлении своей активности. Только за прошедшую неделю специалисты зафиксировали более 22 тыс. подземных толчков в природном парке Кумбре-Вьеха, где расположен одноименный вулкан. Их магнитуда достигала 3,8 баллов.

Instituto Volcanológico de Canarias сообщил, что Кумбре-Вьеха выбрасывает в воздух от 6000 до 9000 тонн диоксида серы в день, со скоростью 2,8-4,2 м/сек. Данные показатели помогают предсказать, когда завершится извержение. И прогноз вулканологов неутешительный.

"Извержение может продлиться еще от нескольких дней до нескольких месяцев", – заявил эксперт Джон Марти в интервью сообщил El Pais.

Ученый считает, что за это время потоки лавы погребут под собой все наземные, электрические и телефонные коммуникации части острова, а после попадания в море могут спровоцировать кислотные дожди.

Также издание сообщило, что специалистам института удалось узнать температуру потока лавы – измерительный прибор показал 1075°C.

Информации о жертвах пока не поступало.

Как уточнил Reuters, уже около 6000 из 80 000 человек, живущих на острове, были вынуждены покинуть свои дома, чтобы избежать извержения.

Морские власти закрыли зону длиной в две морские мили в море вокруг района бедствия в качестве меры предосторожности, "чтобы не допустить зевак на лодках и предотвратить попадание газов на людей".

Первоначально ожидалось, что поток лавы достигнет берега в понедельник вечером, но в последние часы его скорость упала.

📺 TV en DIRECTO | Así avanza, a vista de pájaro, la colada del volcán de La Palma arrasando casas y cultivos https://t.co/PkKLBVTavq pic.twitter.com/c8hEpfiQ8n — EL PAÍS (@el_pais) September 20, 2021

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