Лава вулкана на Канарских островах достигла океана, поднялся столб дыма. Фото и видео

Вечером 28 сентября раскаленная лава из вулкана на острове Ла-Пальма на Канарских островах (Испания) достигла Атлантического океана. Телевизионные кадры показали, как она рекой течет со скалы в соленую воду, из-за чего возникают "взрывы" и в небо поднимаются большие клубы дыма.

Кумбре-Вьеха начал извергаться девять дней назад, это привело к разрушениям домов, угодий и эвакуации тысяч жителей. Тем временем эксперты опасаются, что извержение может продлиться еще несколько недель или даже месяцев, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Специалисты Испанского института океанографии следят за продвижением лавы в прямом эфире. По их словам, возле вулкана "образуется впечатляющее месторождение высотой более 50 метров", которое продолжает расти.

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Извержение Кумбре-Вьехи вынудило власти принять План действий в случае вулканической катастрофы на Канарских островах (Певолка), жителей близлежащих районов призвали оставаться в своих домах.

"Когда лава достигает моря, необходимо строго соблюдать правила находиться дома", – сказал накануне директор Комитета по реагированию на острове Мигель Анхель Моркуенде.

Кроме того, также был расширен периметр запрета передвижения на побережье, чтобы люди не могли приближаться к опасному району. Жителей трех прибрежных городов эвакуировали еще в начале недели.

Специалисты напомнили: когда лава вулкана соприкасается с соленой водой, образуются большие столбы водяного пара, потому что большая часть морской воды испаряется. В результате могут происходить "взрывы и выброс вредных газов". Это связано с большим тепловым контрастом: лава имеет температуру более 900 °C, а вода около 23 °C.

"Но поскольку вода содержит хлориды, сульфаты, карбонаты, фтор и йод, токсичные гази также будут улетучиваться. Они могут вызвать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей", – предупредил профессор геологии Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Мундо Хосе Мангас.

Напомним: после извержения вулкана Кумбре-Вьеха 19 сентября лава разрушила сотни домов и множество фермерских угодий. Из ближайших районов эвакуировано более 6000 человек.

Столкнувшись с разрушениями, 28 сентября правительство Испании объявило Ла-Пальму "зоной бедствия", что позволит перевести на остров средства в размере около $12,3 миллиона для обеспечения жильем нуждающихся в нем людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября на Сицилии вулкан Этна выбросил в небо столб пепла высотой 9 км. С юго-восточного кратера также был заметен выброс лавы.