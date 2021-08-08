В районе опасного вулкана Йеллоустон в США за месяц зафиксировали более тысячи землетрясений: что это значит

В национальном парке Йеллоустоун в США в июле 2021 года произошло более тысячи землетрясений. Это самая большая сейсмическая активность, которую парк видел за один месяц с июня 2017 года.

Об этом говорится в новом отчете Геологической службы США (USGS). Как рассказали сейсмологи парка, толчки были незначительными, и ни одно из землетрясений не говорит о том, что вулкан под парком может проснуться.

"Эти землетрясения были незначительными, всего четыре землетрясения с магнитудой 3 (достаточно сильные, чтобы их можно было почувствовать, но вряд ли они вызовут какой-либо ущерб), и ни одно из землетрясений не сигнализирует о том, что супервулкан под парком взорвется", – отметили специалисты.

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В общей сложности за месяц сейсмографические станции Университета Юты, которые отвечают за мониторинг землетрясений в районе парка Йеллоустоун, зафиксировали 1008 землетрясений.

Самое мощное произошло 16 июля – в этот день глубоко под озером Йеллоустоун произошло не менее 764 землетрясений, в том числе землетрясение магнитудой 3,6 – самое сильное за месяц.

"Хотя этот уровень сейсмичности выше среднего, он не является беспрецедентным и не отражает магматической активности. Если бы магматическая активность была причиной землетрясений, мы бы ожидали увидеть другие индикаторы, такие как изменения в стиле деформации или тепловые / газовые выбросы, но таких изменений не было обнаружено", – сказано в отчете.

Как добавили в USGS, землетрясения могут быть вызваны движением по уже существующим разломам под парком. Они в свою очередь могут быть вызваны таянием снега, который увеличивает количество грунтовых вод, просачивающихся под территорию парка, и повышает уровень подземного давления.

Йеллоустон – один из самых сейсмически активных регионов страны, тут бывает от 700 до 3 тысяч землетрясений в год. Самым сильным землетрясением в Йеллоустоуне было землетрясение магнитудой 7,3 балла на озере Хебген в 1959 году.

Вулкан Йеллоустоун извергался несколько раз в прошлом, причем гигантские извержения происходили примерно каждые 725 000 лет или около того. Если этот график точен, парк ожидает еще одно сильное извержение примерно через 100 000 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, фотограф Гардар Олаф смог с близкого расстояния сфотографировать извержение вулкана Фаґрадальсфьядль (исл. Fagradalsfjall букв. – "гора хорошей долины"). Он снимал его десять дней.