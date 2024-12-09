Израильские войска впервые за полвека зашли на территорию Сирии, пересек демилитаризованную зону – NYT

Израильские сухопутные войска впервые с 1973 года зашли на территорию Сирии, пересек демилитаризованную зону. Этот шаг Израиля прошел на фоне успешного наступления сирийских повстанцев.

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Об этом сообщили два израильских официальных лица на условиях анонимности, пишет The New York Times. Выход израильских военных за пределы демилитаризованной зоны между Израилем и Сирией произошел в выходные.

Войска заняли вершину горы Хермон и другие стратегически важные позиции на сирийской территории. По словам израильских официальных лиц, этот шаг был необходим для обеспечения безопасности из-за обострения ситуации в Сирии.

Начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Герцы Халеви подтвердил в субботу вечером, что израильские войска вышли за пределы демилитаризированной буферной зоны на Голанских высотах. Он отметил, что "Израиль развернул войска на территории Сирии", не уточнив детали.

Израиль долгие годы действовал в Сирии преимущественно тайно, нанося авиаудары по объектам, которые связывали с "Хезболлой" — группировкой, поддерживаемой Ираном. Однако развертывание сухопутных войск стало беспрецедентным шагом впервые со времени соглашения о прекращении огня после Октябрьской войны 1973 года.

Израильские военно-воздушные силы в течение выходных наносили удары по целям в Сирии, чтобы уничтожить военные объекты, которые могли бы перейти в руки повстанцев и представлять стратегическую угрозу Израилю. Среди целей израильских атак были: радарные установки и зенитные батареи российского производства, запасы ракет "Скад", а также небольшие запасы химического оружия, которые оставались в Сирии, несмотря на договоренности о разоружении.

Израильские силы взяли под контроль заброшенные сирийскими войсками стратегические позиции, в том числе для защиты от возможных атак экстремистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что этот шаг носит временный характер и направлен на обеспечение безопасности границ.

"Мы отдали израильской армии приказ взять под контроль эти позиции, чтобы гарантировать, что ни одна враждебная сила не закрепится у границ Израиля. Это временная оборонная позиция, пока не будет найдено соответствующее решение", – сказал Нетаньяху.

Израильские силы заявили, что "не вмешиваются во внутренние события в Сирии", но добавили, что будут "продолжать действовать, чтобы защищать буферную зону и обеспечивать безопасность Израиля".

Израильские аналитики и официальные лица выражают обеспокоенность, что падение правительства Асада может усилить позиции экстремистских группировок, стремящихся атаковать Израиль.

Несмотря на то, что Нетаньяху заявил о временном характере развертывания войск, такой шаг может вызвать опасения, что Израиль воспользуется нестабильностью в Сирии для усиления своих позиций в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря повстанцы в Сирии объявили о захвате столицы Дамаска и свержении режима Асада. Накануне в СМИ появилась информация о бегстве правительственных войск из страны.

В МИД России заявили, что Башар Асад соглашается мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммад Джалали в свою очередь объявил, что вся власть переходит к повстанцам, которые решат судьбу военных баз России.

В ГУР Минобороны Украины рассказали, что россияне позорно бегут из своих баз в Сирии. Подчиненные российского диктатора Путина спешно выводят корабли с военно-морской базы в Тартусе и опрокидывают остатки вооружений из Хмеймима транспортной авиацией.

При этом 8 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди опытнейших политических мировых лидеров остался только он и российский диктатор Владимир Путин. Он также назвал их отношения "подлинно особенными".

Напомним также, пропагандисты в РФ запаниковали из-за поддержки Эрдоганом повстанцев в Сирии. Россияне опасаются, что впоследствии под ударом Турции может оказаться оккупированный Крым.

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