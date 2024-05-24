Израильские военные обнаружили в секторе Газа тела еще трех заложников, убитых ХАМАС 7 октября. Фото

Тела еще трех израильских заложников, убитых террористами ХАМАС, были изъяты из сектора Газа. Это Ханан Яблонка, Мишель Низенбаум и Орион Эрнандес.

Как сообщила Армия обороны Израиля, тела погибших были найдены в городе Джабалия в минувшую ночь, во время совместной операции с внутренней разведкой Израиля. Террористы ХАМАС убили указанных людей еще в октябре, в Израиле, вывезли их тела в сектор Газа и прятали в городе.

Погибшие заложники находились в числе 252 человек, попавших в плен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. 42-летний Ханан Яблонка и 32-летний Орион Эрнандес были убиты во время музыкального фестиваля Nova, на который напали террористы. В общей сложности на фестивале было убито более 360 человек, преимущественно молодежь.

Орион Эрнандес был бойфрендом Шани Лук, чье тело было найдено на прошлой неделе.

59-летний Мишель Низенбаум, вероятно, был убит на границе с Газой. Последний раз с ним разговаривали по телефону, когда мужчина со своей четырехлетней внучкой ехал с военной базы на границе.

Израиль возобновил наступление на Джабалию две недели назад, спустя несколько месяцев после ухода из города. В ЦАХАЛе заявили, что силы ХАМАС там перегруппировались.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал возмутительным ходатайство главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана по выдаче ордера на арест Биньямина Нетаньяху. По его словам, США "всегда будут поддерживать Израиль в противодействии угрозам его безопасности".

Ранее Хан подал ходатайство об ордерах на арест Нетаньяху, Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара и двух других чиновников группировки. Он считает, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества.

Нетаньяху и Галанту, в частности, инкриминируют использование голода как метода ведения войны, умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или вред здоровью, умышленное убийство, умышленные атаки на гражданское население, истребление и/или убийство, в том числе в контексте смертей, вызванные голодом, преследования и другие бесчеловечные действия.

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