В Газе израильские танкисты убили пятерых своих солдат

Во время военной операции израильской армии ЦАХАЛ в Джабалии на севере сектора Газа израильские танкисты убили "дружеским огнем" пятеро своих солдат. Это считается одним из самых смертоносных инцидентов с "дружеским огнем" с начала войны против ХАМАС.

В ЦАХАЛе подтвердили гибель военных Израиля от выстрела, который совершил израильский танк. Это произошло, когда танкисты обстреляли здание в лагере беженцев Джабалии.

Войска ЦАХАЛ вернулись в Джабалию на этой неделе, заявив, что ХАМАС там перегруппировался. В Армии обороны Израиля рассказали, что пять солдат, служивших в 202-м батальоне десантников, были убиты "в результате огня со стороны наших сил" после того, как танк выпустил два снаряда по зданию, в окне которого заметили оружие.

Еще семь бойцов ЦАХАЛ получили ранения в результате этого обстрела, трое из них в тяжелом состоянии.

Таким образом, количество погибших израильских солдат возросло до 278 с начала наземного наступления Израиля в секторе Газа.

В Армии обороны Израиля подсчитали: 44 солдата погибли в Газе из-за "непредвиденных оперативных случаев". Это 22 солдата, которые были убиты "дружеским огнем", 17 – в результате "несчастных случаев", и пятеро – из-за "нарушения правил стрельбы".

Как сообщал OBOZ.UA, ЦАХАЛ пересекла стратегически важный путь Салах ад-Дин и уже достигла некоторых жилых районов приграничного города Рафах в секторе Газа. Танки "находятся на улицах внутри населенного пункта, происходят столкновения".

Международные союзники Израиля и группы помощи ранее неоднократно выступали против наземной операции в Рафахе, опасаясь потенциальной гуманитарной катастрофы. США даже заблокировали поставки стране тяжелых бомб, которые могли быть использованы в операции.

Однако израильский министр обороны Йоав Галлант пообещал, что операция в Рафахе не прекратится, пока террористы ХАМАС в Газе не будут ликвидированы.

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