Израильские военные нашли тело похищенной террористами ХАМАС немецкой студентки Шани Лук

Военные Армии обороны Израиля обнаружили тела трех заложников боевиков ХАМАС в секторе Газа. Среди убитых террористами людей обнаружена, в частности, немецкая студентка Шани Лук.

Имена двух других погибших: Ицхак Гелерентер и Амит Бускила. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ контрадмирал Даниэль Хагари в своем заявлении для прессы, пишет The Times of Israel.

По его словам, тела были найдены в Рафахе по итогам ночной операции, проведенной военными и Всеобщей службой безопасности Израиля.

Напомним, видео с раненой девушкой в пикапе террористов ХАМАС облетело весь мир. Кадры были сняты 7 октября, когда боевики совершили массированные воздушные удары по территории Израиля, а также направили вглубь страны диверсионные группы. Террористы захватили ряд объектов, в том числе военных, а также похитили гражданских, незаконно удерживая их в качестве заложников и военнопленных.

22-летнюю Шани Лук узнали по татуировкам на теле. Она приехала на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле, который проходил в пустыне в 30 км от границы с сектором Газа. Террористы убили сотни его участников.

В сети также показали последнее видео с Шани Лук, снятое на Nature Party. Она безмятежно танцевала перед тем, как стать заложницей ХАМАС.

В сети Instagram девушка рассказывала фоловерам, что она – тату-мастер и стилист причесок, а также показывала свои путешествия по миру и посещения различных фестивалей.

30 октября 2023 года мать студентки Рикарда Лук подтвердила смерть дочери. Тогда же Министерство иностранных дел Израиля также сообщало, что тело погибшей обнаружили и опознали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа убили пятеро своих солдат. Это считается одним из самых смертоносных инцидентов с "дружеским огнем" с начала войны против ХАМАС.

– Израильские танки пересекли стратегически важный путь Салах ад-Дин и 14 мая достигли некоторых жилых районов пограничного города Рафах в секторе Газа. На прошлой неделе после предупреждений Иерусалима Рафах покинули от 360 000 до 500 000 палестинцев.

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