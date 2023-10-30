Мать похищенной боевиками ХАМАС студентки из Германии Шани Лук подтвердила гибель девушки
Немецкая студентка Шани Лук, которая была похищена боевиками ХАМАС на территории Израиля, вероятно, мертва. Девушке было 22 года.
Смерть Шани Лук подтвердила ее мать. "К сожалению, вчера (29 октября. – Ред.) мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых", – сказала RTL Рикарда Лук.
Официального подтверждения от немецких властей о смерти гражданки ФРГ по состоянию на утро 30 октября не было.
Напомним: видео с покалеченной девушкой в пикапе террористов ХАМАС облетело весь мир. Оно было снято 7 октября, когда боевики совершили массированные воздушные удары по территории Израиля, а также направили вглубь страны диверсионные группы. Террористам удалось захватить ряд объектов, в том числе военных, а также выкрасть гражданских, незаконно удерживая их в качестве заложников и военнопленных.
22-летнюю Шани Лук узнали благодаря татуировкам на теле. Известно, что она приехала на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле. Он проходил в пустыне в 30 км от границы с сектором Газа.
Сотни участников этого фестиваля были убиты. В сети также показали последнее видео с Шани Лук, снятое на Nature Party. Она беззаботно танцевала перед тем, как стать заложницей ХАМАС.
В Instagram девушка описывала себя как мастера тату и стилиста по прическам. Подписчикам, кроме прочего, она показывала свои путешествия по миру и посещение различных фестивалей.
Как писал OBOZ.UA:
– По состоянию на 29 октября за период активных боевых действий в Израиле Армия обороны страны (ЦАХАЛ) потеряла 311 своих военнослужащих. Об этом заявили представители израильских вооруженных сил.
– На утро 26 октября жертвами эскалации в Израиле стал 21 гражданин Украины.
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