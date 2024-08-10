Израильская армия заявила о ликвидации еще одного высокопоставленного чиновника ХАМАС: что известно

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении высокопоставленного чиновника группировки ХАМАС в результате авиаудара. Погибшим оказался Валид Алсуси, руководитель отдела общей безопасности группировки на юге сектора Газа.

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Об этом сообщает Times of Israel. ЦАХАЛ заявляет, что Алсуси отвечал за создание разведывательной картины для ХАМАС, используя источники в Газе.

Он был убит в пятницу во время авиаудара истребителя.

Между тем, войска 98-й дивизии продолжают наступление в Хан-Юнисе на юге Газы, где, по словам военных, за последний день были убиты десятки боевиков и разрушены объекты, используемые террористическими группировками.

По данным Армии обороны Израиля, к югу, в Рафахе, солдаты 162-й дивизии уничтожили еще нескольких боевиков и захватили спрятанное в домах оружие.

Армия обороны Израиля также сообщает, что на прошлой неделе несколько террористов, участвовавших в нападении 7 октября, были убиты в результате ударов, нанесенных 215-м артиллерийским полком.

Напомним, Израиль в пятницу, 9 августа, нанес авиаудара по южной части Ливана, в частности, по портовому ливанскому городу Сидон. В результате атаки был ликвидирован высокопоставленный командир группировки ХАМАС Самер аль-Хадж.

более недели назад в Тегеране (Иран) был ликвидирован лидер политического крыла палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания. Он погиб от взрыва бомбы. Взрывное устройство тайно пронесли в гостиницу и установили в номере.

Как сообщал OBOZ.UA:

31 июля в столице Ирана Тегеране убили Исмаила Ханию – одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС. Главнокомандующий и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ответ на убийство Хании издал приказ нанести "прямой удар" по Израилю.

Исмаила Ханию называли "главным врагом Израиля". Он еще в студенческие годы присоединился к террористическим формированиям; возглавлял политбюро ХАМАС с 2017 года.

После ликвидации Хании ХАМАС назначил нового лидера. Им стал 61-летний Яхью Синвар.

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