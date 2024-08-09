Израиль ликвидировал еще одного высокопоставленного командира ХАМАС: в этот раз на юге Ливана

Израиль в пятницу, 9 августа, нанес авиаудара по южной части Ливана, в частности, по портовому ливанскому городу Сидон. В результате атаки был ликвидирован высокопоставленный командир группировки ХАМАС Самер аль-Хадж.

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Об этом сообщило издание Times of Israel, ссылаясь на заявление ЦАХАЛ. Смерть аль-Хаджа подтвердил и ХАМАС.

Самер аль-Хаджа командовал силами ХАМАС в лагере для палестинских беженцев Айн аль-Хильва, расположенном недалеко от Сидона, преимущественно контролируемого боевиками.

Как сообщила армия обороны Израиля и служба безопасности Шин-Бет, аль-Хадж отвечал за "планирование террористических атак и запуск ракет из Ливана на израильскую территорию".

Как говорится в заявлении ЦАХАЛ, ликвидированный также занимался "вербовкой и подготовкой террористов для атак на Израиль".

Напомним, более недели назад в Тегеране (Иран) был ликвидирован лидер политического крыла палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания. Он погиб от взрыва бомбы. Взрывное устройство тайно пронесли в гостиницу и установили в номере.

Как сообщал OBOZ.UA:

31 июля в столице Ирана Тегеране убили Исмаила Ханию – одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС. Главнокомандующий и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ответ на убийство Хании издал приказ нанести "прямой удар" по Израилю.

Исмаила Ханию называли "главным врагом Израиля". Он еще в студенческие годы присоединился к террористическим формированиям; возглавлял политбюро ХАМАС с 2017 года.

После ликвидации Хании ХАМАС назначил нового лидера. Им стал 61-летний Яхью Синвар.

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