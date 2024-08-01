Иран готовит прямой удар по Израилю за убийство предводителя ХАМАС Исмаила Хании – NYT

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который является главнокомандующим страны, издал приказ нанести "прямой удар" по Израилю. Такой удар должен стать ответом на убийство в Тегеране лидера террористов ХАМАС Исмаила Хании.

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Приказ еще не объявлен. Однако, как сообщает The New York Times, ссылаясь на трех иранских чиновников, именно такой приказ аятолла отдал на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания – бывший премьер, последний министр иностранных дел Палестины, один из лидеров исламского движения сопротивления ХАМАС, признанного большинством стран террористическим. С 2017 жил в Катаре, но прибыл в Тегеран на инаугурацию нового президента Ирана. 31 июля в Тегеране он был убит.

Хания был убит около двух часов ночи по местному времени, сразу после посещения церемонии инаугурации Масуда Пезешкиана и личной встречи с аятолой.

"Убийство шокировало иранских чиновников, которые описали его как пересечение красной линии. Более того, это унижение сил безопасности страны, которые не способны помешать Израилю проводить тайные операции на своей территории. Еще большим унижением стал тот факт, что Ханию убили фактически в присутствии представителей союзников Ирана, да еще в строго охраняемом здании, в день усиленных мер безопасности в столице", – отмечает издание.

Что именно подразумевается под словами аятоллы о "прямом ударе", сейчас непонятно. Издание, ссылаясь на свои иранские источники, пишет, что иранское военное командование рассматривает еще одну комбинированную атаку беспилотников и ракет на Тель-Авив и Хайфу. К такому удару "для достижения максимального эффекта" иранцы стремятся приобщить своих союзников из Йемена, Сирии и Ирака.

Так или иначе, но аятолла поручил иранским военным подготовить планы как нападения, так и обороны. До обороны Иран прибегнет в случае, если в свою очередь Израиль или Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану.

Ранее верховный лидер Ирана в обращении к стране по поводу убийства главаря террористов Хании дал понять, что Иран отомстит. Мы считаем месть за его кровь нашей обязанностью, поскольку это произошло на нашей территории; Израиль якобы сам создал условия для получения сурового наказания, сказал он. Аналогичные заявления сделали и другие чиновники Ирана, включая нового президента Масуда Пезешкиана.

Как сообщал OBOZ.UA, ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является мощным ударом по этой группировке. Частично она будет способствовать дезорганизации работы исламистского движения, по крайней мере, на короткое время. Именно так считают эксперты Центра ближневосточных исследований.

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