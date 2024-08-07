ХАМАС назначил нового лидера после ликвидации Хании: что о нем известно

После двух дней интенсивных переговоров ХАМАС назначил нового лидера вместо Исмаила Хании, недавно убитого в Тегеране. Им стал 61-летний Яхью Синвар.

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Об этом пишет BBC. Издание ссылается на информацию двух представителей группировки.

По их словам, во время обсуждения выдвигали несколько кандидатур, но в конце концов остановились на двоих: Яхья Синвари и Мохаммеди Хасан Дарвиши, теневой фигуре, возглавляющий Генеральный совет шуры, орган, избирающий Политбюро ХАМАС.

Совет единогласно проголосовал за Синвара, что один из собеседников назвал "посланием неповиновения Израилю".

"Они убили Ханию, гибкого человека, который был открыт к решениям. Теперь им придется иметь дело с Синваром и военным руководством", – сказал чиновник.

Что известно о новом лидере ХАМАС

Яхью Синвар родился в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе в 1962 году.

В конце 1980-х Синвар основал службу безопасности ХАМАС, известную как Маджд, которая, среди прочего, преследовала вероятных палестинцев, сотрудничавших с Израилем.

Большую часть своей жизни Синвар провел в израильской тюрьме, а после третьего ареста в 1988 году был приговорен к четырем пожизненным срокам заключения.

Такое наказание он получил за то, что организовал похищение и убийство двух израильских солдат и убийство четырех палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

Однако Синвар отбыл всего 22 года в тюрьме, после чего попал в список на обмен пленными.

Он был среди 1027 палестинских и израильских арабских заключенных, освобожденных Израилем в 2011 году во время обмена на Гилада Шалита, израильского солдата, которого ХАМАС удерживал в плену более пяти лет.

Синвар был назначен главой политического бюро группировки в секторе Газа в 2017 году, на этом посту он находился до сих пор.

Правительство США внесло Синвара в свой черный список "международных террористов", а прокурор Международного уголовного суда пригласил ордер на его арест.

Напомним, 31 июля в столице Ирана Тегеране убили Исмаила Ханию – одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС.

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