Израиль вслед за США объявил о выходе из Совета ООН по правам человека: что происходит

В Израиле поприветствовали решение президента США Дональда Трампа не участвовать в Совете ООН по правам человека. Страна присоединяется к Штатам и тоже выходит из организации.

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Об этом в среду, 5 февраля, сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. По его словам, Совет ООН по правам человека традиционно защищает нарушителей этих прав, позволяя им скрываться от пристального внимания, и "навязчиво демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке – Израиль".

"Этот орган сосредоточился на нападениях на демократическую страну и пропаганде антисемитизма вместо того, чтобы продвигать права человека", – написал министр.

Он объяснил, в чем видит дискриминацию: Израиль – единственная страна, касательно которой в повестке дня Совета по правам человека есть пункт, посвященный исключительно ей.

"Израиль подвергся более 100 осуждающих резолюций – более 20% всех резолюций, когда-либо принятых Советом, больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых. Израиль больше не будет терпеть эту дискриминацию!" – подчеркнул Саар.

Напомним: СМИ писали о том, что Трамп планирует вывести США из Совета ООН по правам человека из-за помощи сектору Газы.

В конце концов именно такой указ он и подписал 4 февраля. Также Трамп объявил, что Штаты продолжают приостановку финансирования Палестинского агентства по оказанию помощи беженцам (БАПОР) и инициируют проверку деятельности культурной организации ООН ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда мирное население. Согласно его предложению, палестинцы в анклаве должны быть навсегда перемещены в Египет и Иорданию.

В Германии подвергли критике эту идею Трампа. Там считают ее неприемлемой, поскольку это противоречит международному праву, и настаивают на решении ближневосточной проблемы по принципу двух государств.

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