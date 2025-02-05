Иран, ООН и палестинцы: Трамп подписал ряд резонансных указов, касающихся Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп подписал несколько важных указов, касающихся ключевых вопросов на Ближнем Востоке, в частности, относительно Ирана, палестинцев и деятельности ООН. Во вторник он объявил, что Соединенные Штаты прекращают взаимодействие с Советом ООН по правам человека, продолжают приостановку финансирования Палестинского агентства по оказанию помощи беженцам (БАПОР) и инициируют проверку деятельности культурной организации ООН ЮНЕСКО.

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Об этом сообщает Reuters. Трамп отметил, что хотя ООН обладает большим потенциалом, организация должна работать более эффективно.

По его словам, ООН должна активно работать над разрешением глобальных конфликтов, но часто не оказывает необходимой помощи. Хотя он и не собирается полностью прекращать финансирование ООН, Трамп обратил внимание на то, что США не должны нести непропорционально большое финансовое бремя в организации, с которой сотрудничают 193 государства. На сегодняшний день США является крупнейшим донором ООН, на их долю приходится значительная часть основного бюджета организации.

Эти указы стали логическим продолжением политики Трампа, которую он проводил во время своего первого срока в должности, в частности, по выходу из международных соглашений и организаций, которые он считал неэффективными или антиамериканскими, как это было с Парижским соглашением и Всемирной организацией здравоохранения.

Подписание указов во вторник совпало с визитом в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, давно критиковавшего БАПОР за поддержку антиизраильских настроений и обвинявшего некоторых сотрудников организации в связях с террористическими группами.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини заявил на прошлой неделе, что агентство стало объектом "жесткой кампании по дезинформации" с целью "представить агентство как террористическую организацию".

США были крупнейшим донором БАПОР, предоставляя 300–400 миллионов долларов в год, но бывший президент Джо Байден приостановил финансирование в январе 2024 года после того, как Израиль обвинил около десятка сотрудников БАПОР за участие в смертоносном нападении палестинских боевиков ХАМАС 3 октября, в секторе Газа.

Затем Конгресс США официально приостановил взносы в БАПОР как минимум до марта 2025 года. БАПОР оказывает помощь, услуги в области здравоохранения и образования миллионам палестинцев в секторе Газа, на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, Сирию, Ливан и Иорданию.

Кроме того, Трамп отдал приказ провести проверку организаций, которые могут способствовать радикальным или антиамериканским настроениям. Его указ требует от госсекретаря Марко Рубио сделать доклад по таким международным соглашениям и организациям, в частности ЮНЕСКО, который США и Израиль оставили в 2017 году после того, как организация приняла палестинцев в качестве полноправных членов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, заявления по поводу российско-украинской войны, которые в последнее время делают президент США Дональд Трамп и представители его администрации, имеют первоочередную цель – всадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. США оказывают рычаги влияния на Россию, использование которых способно ослабить российскую экономику и возможности продолжать воевать.

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