Трамп планирует вывести США из Совета ООН по правам человека через помощь сектора Газа – Politico

Американский президент Дональд Трамп издаст указ о повторном выходе США из Совета ООН по правам человека, а также о запрете на будущее финансирование агентства ООН по оказанию помощи сектору Газа. Ожидается, что этот указ Трамп будет подписан во вторник, 4 февраля.

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Об этом пишет Politico. Издание ссылается на информационный бюллетень, полученный редакцией Белого дома.

В документе сказано, что Совет ООН по правам человека "не выполнил своего назначения и продолжает использоваться как защитный орган для стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека".

В документе осуждается позиция Совета ООН по правам человека по Израилю и заявляется, что этот международный правозащитный орган "демонстрирует последовательную предвзятость по поводу Израиля, уделяя ему несправедливое и непропорциональное внимание в работе Совета".

США уже во второй раз выйдут из состава Совета ООН по правам человека. В прошлый раз это произошло в первую каденцию Трампа.

"В 2018 году, когда президент Трамп вышел из состава СПЧ ООН во время своей первой администрации, организация приняла больше резолюций, осуждающих Израиль, чем Сирия, Иран и Северная Корея вместе взятые", – отмечается в документе.

Официальный представитель Белого дома заявил в понедельник днем, что подписание указа перенесено на вторник, 4 февраля. Таким образом, подписание документа должно состояться в день встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

Издание отмечает, что эти действия Трампа возобновляют политику, действовавшую при предыдущей администрации Джо Байдена.

США уже давно обвиняют Совет в пристрастном отношении к Израилю и в том, что он покрывает правительства, нарушающие права человека.

Это произошло после того, как администрация Джо Байдена приостановила финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке, известного как БАПОР, после сообщений о том, что его сотрудники были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху направляется в Вашингтон на переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Одной из ключевых целей визита является обсуждение будущего соглашения о прекращении огня по освобождению заложников в войне с ХАМАСом в секторе Газа.

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