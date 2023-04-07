Израиль начал спецоперацию против террористов: авиация ЦАХАЛа нанесла удары по сектору Газа

Израиль поздно вечером 6 апреля начал наносить удары по террористам на территории сектора Газа. Таким образом государство ответило на массированный ракетный обстрел своих северных регионов, совершенный ранее в этот день новой группировкой ХАМАС с территории Ливана.

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Армия обороны Израиля – ЦАХАЛ – официально объявила о начале операции и подтвердила, что обстреливает сектора Газа. Удары наносила авиация страны (противник пытался сбить израильские самолеты, в том числе из ПЗРК).

СМИ писали, что высокая активность самолетов наблюдалась над севером Израиля, присутствие израильской авиации было зафиксировано и на юге Ливана (территории, из которой Израиль обстреляли днем 6 апреля).

Перед этим власти открыли для израильтян бомбоубежища и напомнили мирным жителям убедиться в том, что они знают, как пройти в ближайшее укрытие.

По информации из сети, армия нанесла целую серию ударов. Взрывы гремели один за другим.

Армия обороны Израиля сообщала, что были поражены туннели и фабрики по производству оружия в секторе Газа.

По данным ЦАХАЛа, первый туннель был расположен недалеко от города Бейт-Ханун на севере Газы. Второй, недалеко от южного города Газы Хан-Юнис, был поврежден в 2021 году, но военные сообщили, что обнаружили недавние попытки восстановить его.

Кроме того, удары были нанесены по двум объектам, которые, как заявляется, ХАМАС использывал для производства оружия.

В ответ "Хезболла" объявила состояние боевой готовности на своих базах на юге Ливана. Al Jazeera писала, что ХАМАС начал подготовку к запуску дальнобойных ракет на Израиль.

По состоянию на 1:00 министерство здравоохранения Газы сообщало, что в их пока не поступало никаких пострадавших. "Мы следим за развитием событий", – заявляла пресс-служба.

В итоге из сектора Газа произошли пуски ракет в ответ. Сигналы тревоги прозвучали на юге Израиля. О взрывах на территории сообщений (по состоянию на 1:40) не было.

С чего все началось: обстрел территории Израиля и действия властей

6 апреля, в период еврейского праздника Песах и мусульманского месяца Рамадан, Израиль подвергся массированной ракетной атаке.

"Железный купол" сбил много целей, однако были и прилеты. Предварительно, ракет, выпущенных по районам Западной и Верхней Галилеи, было по меньше мере 34 (минимум пять ликвидировать не удалось). Была информация о двух пострадавших мирных жителях.

Это самое большое количество ракет, выпущенных из территории Ливана по стране со времен войны 2006 года.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с военными. Ряд СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники писал, что ответ Иерусалима на ракетные обстрелы будет чрезвычайно мощным.

На юге и севере Израиля начали развертывать дополнительные батареи систем ПРО "Железный купол", в населенных пунктах по всей стране – открывать бомбоубежища, а руководство страны проинформировало Совет Безопасности ООН о ракетных обстрелах со стороны Ливана и намерении ответить.

Нетаньяху заявил: продолжающиеся внутренние дебаты в израильском обществе не помешают стране твердо и значимо отреагировать на эскалацию.

"Мы нанесем ответный удар нашим врагам, и они заплатят цену за каждый акт агрессии. Наши враги снова узнают, что во времена, когда мы подвергаемся испытаниям, граждане Израиля стоят вместе, они едины и поддерживают действия ЦАХАЛа и остальных сил безопасности", – цитирует премьера The Times of Israel.

Президент страны Исаак Херцог также заявил, что Израиль примет меры для обеспечения безопасности граждан. Он призвал международное сообщество осудить ракетный обстрел.

""Государство Израиль будет действовать на всех уровнях для поддержания своей безопасности и безопасности своих граждан", – сказал он.

МИД Израиля возложил ответственность за ракетный обстрел на террористическую группировку ХАМАС.