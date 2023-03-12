Израиль нанес ракетные удары по провинции Хама в Сирии: сообщается о раненых военных

Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетных ударов по провинциям Тартус и Хама в Сирии утром 12 марта. Ранения получили три военнослужащих.

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В Дамаске заявили о том, что сирийская ПВО якобы сбила часть ракет. Об этом сообщает сирийское издание SANA.

"Около 7:15 утра в воскресенье израильский противник совершил воздушную атаку, выпустив ракетные очереди со стороны северного Ливана, по некоторым объектам в сельской местности провинций Тартус и Хама, и наши средства ПВО перехватили эти ракеты и сбили некоторые из них", – процитировало издание слова источника в силовых структурах.

В сообщении не уточняется, какие именно объекты были поражены. Однако, учитывая, что в Дамаске заявили о раненых военнослужащих, вероятно, что речь идет именно о военных объектах.

"В результате агрессии пострадали трое военнослужащих, а также был нанесен материальный ущерб", – отмечает источник издания.

Напомним, ранее стало известно, что Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия, США и Израиль хотят остановить его. Впрочем, по мнению аналитиков, шансы сделать это дипломатическим путем стремительно снижаются.

По предварительным оценкам, при желании Иран сможет создать собственное ядерное оружие через несколько месяцев.