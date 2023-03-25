Авиация США атаковала в Сирии склад боеприпасов иранских прокси: силы КСИР обстреляли американскую базу. Фото и видео

В пятницу, 24 марта, стало известно, что боевые самолеты США атаковали иранские силы в Сирии. В частности, были нанесены удары по складу с боеприпасами. Таким был ответ США на атаку БПЛА на американскую военную базу в регионе четверг.

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Об этом сообщает Haqqin.az. В ответ на эту прокси-группировки Ирана (Корпус стражей Исламской революции, КСИР) атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Заур на востоке Сирии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно известно, что Штаты нанесли удары по объектам КСИР с самолетов F-15. Был поражен склад боеприпасов, здание управления и пункт сбора разведывательных данных, на базе иранских прокси начался пожар. Могли погибнуть около 14 боевиков.

Al Jazeera сообщает, что в ответ на эти авиаудары по сирийской базе США было выпущено более 20 ракет. Огонь из артиллерии открывали сирийские военные, кроме того, по военным объектам Штатов были нанесены удары БПЛА иранского производства.

Ракеты попали в дом вблизи базы, из-за чего две женщины и двое детей получили легкие ранения, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Президент США Джо Байден прокомментировал эти события. "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но они готовы действовать решительно, чтобы защитить свой народ", – сказал он.

Между тем, передает The Jerusalem Post, проиранские силы в Сирии угрожают нанести новые удары, если США снова атакуют их объекты.

"У нас есть возможности ответить, если наши центры и силы в Сирии станут целью", – сказано в заявлении, подписанном Консультативным комитетом Ирана в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 февраля, столица Сирии Дамаск и ее пригород подверглись авиационным ударам. Под огнем оказались штаб иранских сил, аэродром и склады.

– Впоследствии Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетных ударов по провинциям Тартус и Хама в Сирии утром 12 марта. Ранения получили трое военнослужащих.

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